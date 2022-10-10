Иностранец поджигал автомашины в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 24-летнего гражданина Республики Кыргызстан, подозреваемого в совершении серии краж, угонов и поджогов транспортных средств в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На канал «102» поступило сообщение от представителя одного из ТОО о том, что в ночное время по улице Асан Кайгы неизвестный совершил угон автомашины ВАЗ-21214 стоимостью 4 млн тенге. По факту данному факту УП района «Байконыр» было начато досудебное расследование по статье «Угон».

В этот же день обратились двое жителей столицы о том, что по этой же улице неизвестные совершили поджог автомашин Chevrolet Ravon и LADA Priora. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

Также в 05.30 часов в полицию поступило заявление по факту кражи автомагнитолы. Злоумышленник проник в салон Mercedes путем разбития окна, после чего поджег авто. Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие.

«В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Задержанный дал признательные показания, проверяется его причастность к другим преступлениям», – сказал начальник УП района «Байконыр» Марат Абиров.

Фото: polisia.kz







