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    14:07, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Иностранец поджигал автомашины в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 24-летнего гражданина Республики Кыргызстан, подозреваемого в совершении серии краж, угонов и поджогов транспортных средств в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На канал «102» поступило сообщение от представителя одного из ТОО о том, что в ночное время по улице Асан Кайгы неизвестный совершил угон автомашины ВАЗ-21214 стоимостью 4 млн тенге. По факту данному факту УП района «Байконыр» было начато досудебное расследование по статье «Угон».

    В этот же день обратились двое жителей столицы о том, что по этой же улице неизвестные совершили поджог автомашин Chevrolet Ravon и LADA Priora. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога».

    Также в 05.30 часов в полицию поступило заявление по факту кражи автомагнитолы. Злоумышленник проник в салон Mercedes путем разбития окна, после чего поджег авто. Назначены необходимые экспертизы. Ведется следствие.

    «В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Задержанный дал признательные показания, проверяется его причастность к другим преступлениям», – сказал начальник УП района «Байконыр» Марат Абиров.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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