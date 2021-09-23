Иностранец, перевозивший психотропные препараты в Атырау, выдворен из страны

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Россиянин, перевозивший психотропные препараты, выдворен из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

29 ноября прошлого года в интернете появилось видео , где двое жителей Атырау в микрорайоне Привокзальное-5 отобрали у мужчины 20 психотропных препаратов, растоптали их ногами и распространили видео в сети.

Также сотрудниками полиции было установлено, что 33-летний мужчина является гражданином Российской Федерации.

Решением суда гражданин Российской Федерации был выдворен с территории Казахстана.