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    22:37, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Иностранец, перевозивший психотропные препараты в Атырау, выдворен из страны

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Россиянин, перевозивший психотропные препараты, выдворен из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    29 ноября прошлого года в интернете появилось видео , где двое жителей Атырау в микрорайоне Привокзальное-5 отобрали у мужчины 20 психотропных препаратов, растоптали их ногами и распространили видео в сети.

    Также сотрудниками полиции было установлено, что 33-летний мужчина является гражданином Российской Федерации.

    Решением суда гражданин Российской Федерации был выдворен с территории Казахстана.


    Теги:
    Атырауская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью для mail.ru Правоохранительные органы
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