Иностранец отдал мошеннику $200 тысяч за «организацию встречи» с чиновниками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой в рамках работы по защите бизнеса задержан по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки житель г.Тараз. Он вводил в заблуждение представителя иностранной компании под предлогом решения вопроса с государственным органом, завладел денежными средствами в сумме 200 тысяч долларов США за оказание содействия в организации встречи с высокопоставленными должностными лицами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

Более того, подозреваемый требовал денежные средства в размере трех процентов от суммы соглашения в случае подписания контракта.

Также Антикоррупционной службой задержана жительница г. Алматы по подозрению в мошенничестве. Она под предлогом решения вопроса по трудоустройству в подведомственную организацию Министерства обороны требовала 100 тысяч долларов США, фактически не намереваясь этого делать.

После получения денег указанные подозреваемые задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.