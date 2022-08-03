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Иностранец без документов управлял общественным транспортом в Алматы
3 Августа 2022 22:41

Иностранец без документов управлял общественным транспортом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданин Узбекистана, как установлено, перевозил пассажиров 126-го маршрута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Этот факт полицейские Ауэзовского района выявили в ходе месячника «Безопасная дорога».

«В ходе проверки у водителя не оказалось при себе ни документов, подтверждающих его личность, ни водительского удостоверения. Мужчина сообщил, что забыл их на рабочем месте. Явное игнорирование требований законодательства и, как следствие – угроза для безопасности пассажиров. В отношении водителя и руководства автопарка приняты меры административного воздействия», – рассказал заместитель начальника управления административной полиции ДП города Алматы Даулет Сейткулов.

В полиции, вместе с тем, напомнили, что в Алматы в период с 19 июля по 18 августа проводится республиканский месячник «Безопасная дорога». Особое внимание полицейские уделяют снижению аварийности и предупреждению дорожно-транспортных происшествий, контролю за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечению надлежащего общественного порядка, дорожной безопасности, а также своевременному предупреждению и пресечению преступлений и иных противоправных проявлений.

Кроме того, усилена работа по профилактике дорожной безопасности среди общественного транспорта.


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