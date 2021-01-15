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Иностранец 13 лет прожил без документов в Казахстане

15 Января 2021 13:22
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Иностранец 13 лет прожил без документов в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области задержан гражданин Российской Федерации, проживавший 13 лет без документов, передает Polisia.kz.

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«В регионе продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», направленное на противодействие незаконной миграции, выявление нелегалов. В ходе проведения полицейскими области выявлено и привлечено к административной ответственности 73 граждан. Кроме того, сотрудниками полиции Майского района задержан 53-летний мужчина, гражданин Республики Татарстан Российской Федерации. При проверке оказалось, что мужчина не имеет никаких документов, удостоверяющих его личность. С его слов, паспорт он утерял еще в 2007 году. Для установления личности мужчина водворен в приемник-распределитель города Павлодара на 30 суток. После установления личности, ему будет выдана справка для получения в Посольстве Российской Федерации свидетельства о возвращении на Родину», – рассказал заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Казбек Ахметов.


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#Павлодарская область   #Борьба с преступностью  
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