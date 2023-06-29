Иностранцы стали чаще обращаться к услугам казахстанской медицины

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внедрение новых технологий и успешное применение их на практике стало привлекать в Казахстан иностранных пациентов. Об этом заявил глава Национального центра нейрохирургии, академик НАН РК Серик Акшулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внедрение новых технологий и успешное применение их на практике соответственно стало привлекать к нам иностранных пациентов. География пациентов очень обширна. Нам доверяют, и с каждым годом количество зарубежных пациентов увеличивается», - сказал Серик Акшулаков, выступая на пятом Конгрессе нейрохирургов Казахстана.

По его словам, на сегодня в Казахстане получили лечение более 370 иностранных пациентов со всех уголков мира. В числе которых граждане Канады, США, Ямайки, Бразилии, Гвинеи, Великобритании, Ирландии, России, Таджикистана, Грузии, Беларуси, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Австралии и других государств.

«Имея возможности гибридной операционной, ангиографической установки, при гигантских менингиомах, мы одними из первых внедрили двухэтапную операцию – эндоваскулярную эмболизацию крупных питающих артерий и матрикса опухоли с последующим микрохирургическим удалением. Это дало снижение объема интраоперационной кровопотери, сокращение общего времени операции, тотальность удаления опухоли увеличилась до 30%. В качестве примера применения нейронавигационной системы и нейромониторинга при труднодоступных опухолях можем привести успешное удаление с помощью интраоперационного мониторинга каверномв гиппокампа. В результате полное восстановление физиологических функций. Одним из новых методов, который мы внедрили, является хирургическое лечение медикоментознорезистентной эпилепсии. Сегодня мы провели более 400 операций. Это гемисферэктомия, лобэктомия, гиппокампэктомия, нейростимуляция блуждающего нерва, лечение структурно-симптоматической эпилепсии», - добавил Серик Акшулаков.