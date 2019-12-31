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Иностранцы смогут находиться в Казахстане без регистрации до 30 дней
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами согласован порядок регистрации иностранцев при пересечении границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
МВД отменяет временную регистрацию для всех категорий иностранных граждан, находящихся в нашей стране до 30 суток.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», который вступит в силу через 10 дней после опубликования в СМИ.
Проинформировать миграционную службу о прибытии иностранного гостя должна принимающая сторона в течение 3-х рабочих дней с момента въезда на территорию страны.
Процедура уведомления о пребывании иностранца в Казахстане на сегодня максимально облегчена и не требует посещения отделов миграционной службы.
На визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz необходимо заполнить сведения об иностранце, и при необходимости о его детях. Подписать заполненную форму заявки с помощью ЭЦП. Через 15 минут получить готовый документ, который будет храниться в Личном кабинете.
Данная услуга – бесплатная и предоставляется МВД с 2014 года. В этом году ею воспользовалось 250 гостиниц, предоставив сведения о пребывании у них 110 000 иностранцев.
При пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана более 30 суток, принимающая сторона (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения и другие юридические и физические лица) обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.
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