Иностранцы смогут находиться в Казахстане без регистрации до 30 дней

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Министерством внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами согласован порядок регистрации иностранцев при пересечении границы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

МВД отменяет временную регистрацию для всех категорий иностранных граждан, находящихся в нашей стране до 30 суток.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности», который вступит в силу через 10 дней после опубликования в СМИ.

Проинформировать миграционную службу о прибытии иностранного гостя должна принимающая сторона в течение 3-х рабочих дней с момента въезда на территорию страны.

Процедура уведомления о пребывании иностранца в Казахстане на сегодня максимально облегчена и не требует посещения отделов миграционной службы.

На визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz необходимо заполнить сведения об иностранце, и при необходимости о его детях. Подписать заполненную форму заявки с помощью ЭЦП. Через 15 минут получить готовый документ, который будет храниться в Личном кабинете.

Данная услуга – бесплатная и предоставляется МВД с 2014 года. В этом году ею воспользовалось 250 гостиниц, предоставив сведения о пребывании у них 110 000 иностранцев.

При пребывании иностранного гражданина на территории Казахстана более 30 суток, принимающая сторона (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения и другие юридические и физические лица) обязана оформить гостю разрешение на временное пребывание.