Иностранцы сбывали наркотики в Казахстан через Каспийское море

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

«В феврале Специализированный суд по уголовным делам Мангистауской области признал участников наркогруппы виновными в соответствии с частью 4 статьей 286 УК РК и приговорил к длительным срокам лишения свободы. Осужденные задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Граждане иностранного государства незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере. Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами.

«Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступники использовали спутниковые средства связи и GPS. В ходе судебного разбирательства вина подсудимых полностью доказана материалами уголовного дела», - резюмировали в комитете.

Ранее сообщалось, что с начала года в Казахстане выявлено 420 наркопреступлений, 7 нарколабораторий ликвидировали.