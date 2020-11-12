Иностранцы продавали фальшивые акции крупных компаний в пяти городах Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Иностранные граждане развернули незаконную деятельность финансовой пирамиды в пяти городах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Департаментом экономических расследований по Актюбинской области КФМ МФ РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами.

Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании «Unique finance», предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как «Pepsi», «Nike», «Microsoft», «Ford», «BMW».

Вкладчикам же было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера, при его подписании. Следует отметить, что минимальный взнос в данную компанию составляет 1000 долларов США.

Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции «брендовых» компаний. Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе и Уральск.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.217 ч.2 УК РК.

ДЭР по Актюбинской области информирует о необходимости обращения с официальным заявлением в случае вложения денежных средств в компанию «Unique finance».