Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области

27 Декабря 2022, 17:14

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Иностранцы организовали две нарколаборатории в Алматинской области. Граждан Украины задержали полицейские Алматинской области, МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В управление полиции Енбекшиказахского района от егерей Карачингильского охотхозяйства поступило сообщение о том, что на окраине села Балтабай были замечены двое подозрительных граждан Украины.

Прибывшие на место сотрудники полиции недалеко от места проверки автотранспорта 43- и 28-летних иностранцев обнаружили пакет черного цвета, внутри которого находились полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета порошкообразного вида.

Сотрудниками управления полиции по борьбе с наркопреступностью Алматинской области в ходе оперативных мероприятии установлены два адреса возможных нарколабораторий.

Во время проведения санкционированного обыска на местах были задержаны еще 6 граждан Украины. Изъяты лабораторное оборудование, стеклянные чаши и металлические листы с кристаллическими веществами, химические вещества. Обнаружено около 30 кг наркотического вещества «скорость».

Досудебное расследование по факту проводит управление полиции Енбекшиказахского района. Уголовное дело зарегистрировано по статье 297, части 3 УК РК. Подозреваемые взяты под стражу.

Задержанные во время признательных показаний сообщили о подготовке открытия третьей лаборатории по производству подобных запрещенных веществ.

Фото: polisia.kz