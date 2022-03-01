Иностранцы оказались заложниками непогоды на дорогах в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские помогли иностранцам, чьи машины оказались в кювете из-за непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, водитель большегруза Тамаз Размадза направлялся в родную Грузию из Нур-Султана. В районе им. Г. Мусрепова не справился с управлением и машина съехала в кювет. Патрульные Ерлан Данкин и Саят Тлеген вместе с сотрудниками ЧС отбуксировали фуру. Работу в степи осложняло темное время суток, гололед и сильный ветер.
В похожей ситуации на автодороге «Челябинск-Новосибирск», вблизи села Белое Мамлютского района, оказался 28-летний гражданин Кыргызстана. Он перевозил яблоки из Бишкека. Дальнобойщику помогли патрульные Талгат Тлеужанов, Адиль Казиев и проезжавший мимо водитель автомашины «Subaru». На прощание патрульные дали кыргызстанцу теплую обувь. Говорят, что дорога дальняя, мало ли что может произойти в пути.
В феврале помощь понадобилась 10 водителям, оказавшимся заложниками погодных условий, гололедицы и других непредвиденных ситуаций на дороге.
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