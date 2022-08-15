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Иностранцы незаконно ремонтировали школу в Павлодарской области
15 Августа 2022 22:43

Иностранцы незаконно ремонтировали школу в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Иностранцы незаконно ремонтировали школу в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудник миграционной службы и участковые инспекторы полиции осуществили рейдовые мероприятия на территории района, где может использоваться труд мигрантов. В результате работы выявлено нарушение миграционного законодательства в Кенесском сельском округе Павлодарского района.

«Так, в селе Айтым пятеро граждан Республики Узбекистан незаконно осуществляли трудовую деятельность по ремонту школы. Полицией был установлен работодатель, который также нарушил нормы административного законодательства, незаконно используя иностранную рабочую силу. Как на граждан Узбекистана, так и в отношении казахстанца составлены административные материалы, которые направлены в суд для принятия процессуального решения», – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В полиции отметили, что работодатель наказан за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан, а иностранцы – граждане Республики Узбекистан привлечены за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе. Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства проводятся регулярно.


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