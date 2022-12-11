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Иностранцы незаконно работали в пекарне в Костанайской области

11 Декабря 2022, 14:14
Иностранцы незаконно работали в пекарне в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области незаконно работали два иностранца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками миграционной службы Костанайской области в ходе проведения рейдовых мероприятий установлены двое граждан Республики Узбекистан, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на объекте по производству хлебобулочных изделий. За нарушения миграционного законодательства иностранцы привлечены к административной ответственности по ст.517 ч.5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Для приятия решения материалы направлены в суд. Санкция данной статьи предусматривает выдворение за пределы РК или штраф», - сообщили в департаменте полиции Костанайской области. .

Между тем, наказание грозит и принимающей стороне, которая привлекла иностранную рабочую силу с нарушением законодательства страны.

Всего с начала года за нарушения правил пребывания на территории РК к ответственности привлечено более 100 иностранцев.


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