27 Мая 2022 11:04

Иностранцы могут получить ИИН в режиме оффлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщили о том, что иностранцы могут получить ИИН пока только в режиме оффлайн, обратившись в ЦОНы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас эта услуга недоступна в режиме онлайн. В любом ЦОНе эту услуги иностранцы могут получить в режиме оффлайн», - прокомментировали в пресс-службе Правительства для граждан на запрос МИА «Казинформ».

Также на сайте eGov указано, что услуга недоступна по техническим причинам. В Правительстве для граждан приносят извинения за предоставленные неудобства. Сообщается, что услуга будет доступна в ближайшее время.

Для получения услуги просят обращаться в филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».