Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Иностранцы хотят учить казахский язык – преподаватель учебного центра
22 Сентября 2022, 14:29

Иностранцы хотят учить казахский язык – преподаватель учебного центра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Национальном научно-практическом центре «Тіл-Қазына» говорили об эффективных методах обучения казахскому языку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во встрече приняли участие языковеды, руководители учебных центров и около 20 представителей разных национальностей, обучающихся казахскому языку. Участникам представили компьютерные программы и мобильные приложения для обучения разговорному и письму.

Руководитель учебного центра «Қазақша үйрен» Айгуль Даден сообщила, что можно говорить о высоком спросе на изучение казахского языка со стороны представителей других этносов.

«Причиной открытия нами этого центра стал высокий спрос. Вначале мы обучали в режиме онлайн. Затем перешли на оффлайн-формат для обучающихся в Астане. В настоящее время представители всех национальностей изучают казахский язык, интерес высок. Есть даже граждане и должностные лица, приехавшие из России и изучающие казахский. За два года прошли обучение более 2 500 граждан. Много школьников», – сказала Айгуль Даден.

Она также отметила, что сегодня изъявляют желание освоить казахский язык и граждане других стран. Среди них люди, которые живут в Чехии, Бразилии, США и Франции.


Новости по теме
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
50 казахстанцев обучаются в вузах Лиги плюща по программе «Болашак»
Читайте также
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Павлодарская студентка выиграла «бронзу» WorldSkills-2022 в Корее
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
50 казахстанцев обучаются в вузах Лиги плюща по программе «Болашак»
Свыше четырех тысяч водителей привлечены к ответственности в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив