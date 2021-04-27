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    01:34, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Иностранцы без ПЦР-справок пытались пересечь госграницу РК в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области запретили въезд в Казахстан без справок ПЦР восьми гражданам СНГ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние сутки через границу прошли 504 человека, из них 269 пеших и 235 водителей фур. В карантинный стационар помещены восемь человек», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

    В ДСЭК региона добавили, что эпидемиологи отказали в пересечении государственной границы на территории Павлодарской области восьми гражданам СНГ: двум из Кыргызстана, трём - из Узбекистана, ещё трём - из России.

    «С момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыло 94 746 человек, - обобщили в департаменте. - В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещено 2 863 гражданина РК».

    Всего за время ограничений в регионе на границах провели 26 877 ПЦР-обследований, выявили 184 завозных случая с бессимптомным течением болезни. Не допущен въезд в страну без справок 1 131 нерезидента Казахстана.

    Мониторинг за перемещением людей в Павлодарской области продолжается на четырёх автомобильных пунктах пропуска государственной границы.


    Теги:
    Коронавирус в РК Закон и право Общество Безопасность Минздрав РК Павлодарская область
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