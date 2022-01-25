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Иностранцев спасли при пожаре в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожарные и спасатели спасли иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.
«25 января 2022 года в 08:58 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о тлении холодильника в студенческом общежитии Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова. Возгорание произошло на третьем этаже в общежитии по улице Пацаева, 4. На место вызова было направлено 42 человека личного состава и 11 единиц техники Службы пожаротушения. По прибытии пожарные и спасатели приступили к экстренной эвакуации людей. Из окон общежития валил густой дым. С помощью лестничного марша спасателями было спасено 39 иностранных граждан, эвакуировано 131 человек, из них 105 иностранные граждане, которые были размещены в передвижном пункте обогрева», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.
По данным МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 16 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Департамент по ЧС Актюбинской области просит жителей строго соблюдать правил пожарной безопасности. В случае пожара звоните по номеру 101 или 112.
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