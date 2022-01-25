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Иностранцев спасли при пожаре в Актобе

25 Января 2022 14:28
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Иностранцев спасли при пожаре в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожарные и спасатели спасли иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

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«​25 января 2022 года в 08:58 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о тлении холодильника в студенческом общежитии Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова. ​Возгорание произошло на третьем этаже в общежитии по улице Пацаева, 4. ​На место вызова было направлено 42 человека личного состава и 11 единиц техники Службы пожаротушения. ​По прибытии пожарные и спасатели приступили к экстренной эвакуации людей. Из окон общежития валил густой дым. С помощью лестничного марша спасателями было спасено 39 иностранных граждан, эвакуировано 131 человек, из них 105 иностранные граждане, которые были размещены в передвижном пункте обогрева», - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

По данным МЧС РК, предварительная площадь пожара составила 16 кв.м. Причина пожара устанавливается.

​Департамент по ЧС Актюбинской области просит жителей строго соблюдать правил пожарной безопасности. В случае пожара звоните по номеру 101 или 112.

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#Актюбинская область   #Происшествия  
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