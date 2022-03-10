Иностранцев проверят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области началась операция «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 10 по 17 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - В эти дни внимание полицейских будет акцентировано на выявление и отправку из страны иностранцев, не исполнивших решения суда о выдворении».

Полиция проведёт проверку на административных участках адресов, по которым живут иностранцы. Особое внимание будет обращено на иностранцев, прибывших из стран миграционного риска, а также находящихся в стране вне соответствия целям РВП и визам, отметили в ведомстве.

«Полицейские проведут подворный и поквартирный обходы на административных участках, уделив особое внимание проверке частного жилого сектора, дачных массивов, общежитий с целью выявления иностранцев, проживающих с нарушением сроков пребывания и привлечения, и принятию к ним мер по выезду из страны», - добавили в ДП.

При установлении иностранцев, уклоняющихся от исполнения решения судов о выдворении применяется превентивное ограничение, и в принудительном порядке граждане будут выдворены из страны.

«При проверке водителей автомашин, занимающихся нелегальными пассажирскими перевозками, а также курьеров («Globo», «Yandex», «Chocofood», «Wolt», «Арбуз» и других, такси «Yandex», «Болт», «Uber», «DiDi»), занимающихся курьерскими услугами, особое внимание будет обращено на статус гражданства и сроки их пребывания в Республике Казахстан», - подчеркнул начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев.

В эти же дни стражи порядка проверят рынки и другие места торговли, чтобы проверить, нет ли нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан ближнего и дальнего зарубежья.