РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:33, 10 Март 2022 | GMT +6

    Иностранцев проверят в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области началась операция «Мигрант», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В период с 10 по 17 марта проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - В эти дни внимание полицейских будет акцентировано на выявление и отправку из страны иностранцев, не исполнивших решения суда о выдворении».

    Полиция проведёт проверку на административных участках адресов, по которым живут иностранцы. Особое внимание будет обращено на иностранцев, прибывших из стран миграционного риска, а также находящихся в стране вне соответствия целям РВП и визам, отметили в ведомстве.
    «Полицейские проведут подворный и поквартирный обходы на административных участках, уделив особое внимание проверке частного жилого сектора, дачных массивов, общежитий с целью выявления иностранцев, проживающих с нарушением сроков пребывания и привлечения, и принятию к ним мер по выезду из страны», - добавили в ДП.
    При установлении иностранцев, уклоняющихся от исполнения решения судов о выдворении применяется превентивное ограничение, и в принудительном порядке граждане будут выдворены из страны.
    «При проверке водителей автомашин, занимающихся нелегальными пассажирскими перевозками, а также курьеров («Globo», «Yandex», «Chocofood», «Wolt», «Арбуз» и других, такси «Yandex», «Болт», «Uber», «DiDi»), занимающихся курьерскими услугами, особое внимание будет обращено на статус гражданства и сроки их пребывания в Республике Казахстан», - подчеркнул начальник управления миграционной службы департамента полиции Павлодарской области Арман Уалиев.
    В эти же дни стражи порядка проверят рынки и другие места торговли, чтобы проверить, нет ли нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан ближнего и дальнего зарубежья.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!