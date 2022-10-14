14 Октября 2022, 15:50

Иностранцев незаконно привлекали к работе жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 10 работодателей привлекли к ответственности за незаконный труд иностранцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, казахстанцы часто нарушают требование закона уведомлять миграционную службу о пребывании у них иностранцев в течение трёх рабочих дней. За четыре дня полицейские выявили 77 таких фактов.

Ответственность понесли и 10 работодателей за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Одна из них - жительница района Шал акына, которая приняла надомным работником гражданина Узбекистана, который не получил разрешение на трудоустройство в нашей стране.

«За нарушения миграционного законодательства привлечены 92 иностранца. В их числе один житель дальнего зарубежья — гражданин Турции, превысивший 30-дневный срок, в течение которого мог находиться на территории Казахстана без визы. За различные нарушения законодательства РК из страны выдворили семь иностранных граждан. Наиболее частая причина — нарушение сроков пребывания», — прокомментировал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

До первого ноября полицейские будут в усиленном режиме проверять съёмные квартиры, стройки, рынки, крестьянские и фермерские хозяйства и другие места, где высока вероятность появления иностранных мигрантов.