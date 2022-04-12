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    12:28, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    Иностранцев мы кредитовать не собираемся - глава Мининдустрии о спросе на авторынке РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О причине дороговизны казахстанских автомобилей по программе льготного автокредитования спросили журналисты министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь надо смотреть по каждой модели индивидуально, давайте разберемся. Если надо, я попрошу производителей, чтобы они разложили всю свою финансовую модель, из чего состоит стоимость данной машины», - ответил Каирбек Ускенбаев кулуарах заседания Правительства.

    Журналисты также попросили министра дать комментарий по поводу того, что граждане России стали массово скупать казахстанские автомобили.

    «Дело в том, что в первую очередь мы кредитуем только казахстанцев. Иностранцев мы кредитовать не собираемся», - отметил министр.

    «Сейчас действительно в очереди стоят где-то 3-4 месяца. Если этот срок изменился, я дам поручения. Будем принимать адекватные меры, чтобы казахстанцы получили отечественные машины», - заверил Каирбек Ускенбаев.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Транспорт МИИР РК Экономика
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