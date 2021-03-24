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    22:53, 23 Март 2021 | GMT +6

    Иностранцам разрешили въезд в Украину при условии отрицательного ПЦР-теста

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    КИЕВ. УКРИНФОРМ - КАЗИНФОРМ - Кабинет министров разрешил въезд иностранцев в Украину исключительно при условии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

    «Были внесены изменения относительно пересечения границы... Нами вводится, независимо от того, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведенном тестировании методом ПЦР», - сказал министр.

    Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до въезда в Украину.

    Как сообщает Укринформ, за все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 1 565 732 человека, выздоровели 1 268 886 человек, летальных случаев - 30 431.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в мире Украина Общество Безопасность Мировые новости
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