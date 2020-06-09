Иностранцам продлили визы до 10 июля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Иностранцам, оказавшимся в Казахстане в период чрезвычайного положения, продлили визы до 10 июля. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В течение ЧП у нас была приостановлена работа всего транспорта, госорганов, МИО, и центры обслуживания населения, где продлевается регистрация, к сожалению, практически были закрыты. Поэтому по поручению Главы государства Правительством было принято решение, что на 60 дней мы продлеваем все документы, у которых сроки истекли в период ЧП. То есть до 10 июля граждане не будут привлекаться к административной ответственности», - пояснил Ерлан Тургумбаев.
Эти лица, по словам министра, могут также на территории Казахстана заменить свои адреса.
В заключение он порекомендовал таким иностранцам обратиться за консультацией к сотрудникам миграционной службы.
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