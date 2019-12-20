Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение инвестиционной и туристской привлекательности Казахстана – одна из стратегических задач, поставленных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым перед государственными органами. В связи с этим МВД продолжает работу по упрощению процедур и ускорению сроков оказания государственных услуг в области миграции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В текущем квартале МВД перевело услугу «Приглашение иностранца» в электроннный формат.

Оформление приглашения на въезд – это одна из наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых Министерством внутренних дел. И именно эта процедура иностранным гражданам, желающим приехать в Казахстан, доставляла лишние хлопоты и отнимала время: сбор документов, личная явка в Посольство Казахстана и ожидание ответа, которое могло затянуться на 30 и более дней.

Теперь эту услугу можно получить, не выходя из дома, всего за 5 дней на визово-миграционном портале www.vmp.gov.kz.

В личном кабинете на визово-миграционном портале лицу, оформляющему приглашение иностранца, необходимо:

- заполнить заявку и внести данные иностранца;

- через платёжный шлюз электронного правительства оплатить государственную пошлину (0,5 МРП за каждого приглашаемого).

Спустя 5 рабочих дней в личный кабинет заявителя поступит 10-значный регистрационный номер приглашения, который необходимо сообщить иностранному гражданину.

- иностранный гражданин заполняет заявку на визово-миграционном портале. Спустя 15 минут иностранец получит электронную визу, которую он должен

- распечатать и предъявить сотрудникам Пограничной службы при прохождении паспортного контроля на границе Казахстана.

В настоящее время услуга электронного приглашения иностранцам доступна для оформления однократных электронных виз категорий «В1», «В2» и «В3» для въезда в Казахстан с деловыми целями и категории «В10» - с частными целями.

Следует отметить, что в настоящее время с помощью электронной визы можно пройти паспортный контроль в международных аэропортах городов Нур-Султан и Алматы. Распространить такой порядок в других пунктах пропуска через государственную границу Республики Казахстан планируется в течение 2020 года.