Иностранцам для полета в Азербайджан потребуется COVID-паспорт

БАКУ. КАЗИНФОРМ. Иностранцы, прибывающие в Азербайджан воздушным судном, должны будут иметь паспорт COVID-19. Об этом говорится в изменениях, внесенных правительством АР во «Временные правила по организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно поправке, иностранцы и лица без гражданства старше 18 лет (в том числе иностранцы с временным/постоянным видом на жительство в АР) будут допускаться на рейс только при наличии документа, подтверждающего полную вакцинацию от COVID-19 (ковид-паспорт), или справку о перенесенном заболевании, а также негативный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета.

Пассажиры младше 18 лет, а также граждане Азербайджана любого возраста, смогут прилететь в Азербайджан при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного в течение 72 часа до вылета.

По данным Оперативного штаба при Кабмине АР, для граждан Казахстана для въезда в Азербайджан, помимо COVID-паспорта о полной вакцинации или выздоровлении от вируса и ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом сохраняется необходимость получения разрешения Оперштаба. При этом, граждане России и Турции с 10 июня могут заезжать в Азербайджан при наличии вышеуказанных документов за исключением разрешения Кабмина АР.

Следует отметить, что на сегодня в Азербайджане признаны четыре вакцины: CoronaVac, Sputnik V, Astra Zeneca, Pfizer.

Кроме этого, в правилах отмечается, что на входе в аэропортовый комплекс будут установлены контрольно-пропускные пункты, где сотрудники службы авиационной безопасности будут проверять наличие паспортов и авиабилетов. При приеме багажа для авиаперевозки будет проводиться его дезинфекция УФ-излучением в зоне обработки.

Также отменена процедура проверки справок и внесение соответствующих отметок медперсоналом при входе в терминалы, регистрация пассажиров на рейс и посадка в самолет на основании этих документов.

Требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус к пассажирам, вылетающим из Азербайджана, будет регулироваться перевозчиком в соответствии с правилами, установленными в пункте назначения.