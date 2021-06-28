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    10:19, 28 Июнь 2021 | GMT +6

    Иностранца задержали за кражу в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Сотрудниками криминальной полиции ДП Нур-Султана при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан 46-летний гражданин Республики Узбекистана, подозреваемый в краже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

    «В ходе расследования установлено, что подозреваемый ранее работал в кафе поваром и имел доступ в помещение в любое время суток. Воспользовавшись этим обстоятельством, в 05:30 утра он пришел в кафе и пока в заведении никого не было, срезал болгаркой заднюю панель терминала «Лотоматик», установленный в помещении. Забрав из терминала 270 тысяч тенге, повар спрятал их в комнате отдыха и приступил к работе. Утром хозяин кафе, обнаружив вскрытый терминал, обратился в полицию. Сотрудниками управления полиции района Байконур подозреваемый установлен и задержан. Украденные деньги изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям», - рассказали в полиции.

    В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС.


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    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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