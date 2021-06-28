Иностранца задержали за кражу в Нур-Султане
«В ходе расследования установлено, что подозреваемый ранее работал в кафе поваром и имел доступ в помещение в любое время суток. Воспользовавшись этим обстоятельством, в 05:30 утра он пришел в кафе и пока в заведении никого не было, срезал болгаркой заднюю панель терминала «Лотоматик», установленный в помещении. Забрав из терминала 270 тысяч тенге, повар спрятал их в комнате отдыха и приступил к работе. Утром хозяин кафе, обнаружив вскрытый терминал, обратился в полицию. Сотрудниками управления полиции района Байконур подозреваемый установлен и задержан. Украденные деньги изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело, устанавливается причастность задержанного лица к аналогичным ранее совершенным преступлениям», - рассказали в полиции.
В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС.