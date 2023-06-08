Иностранца с религиозной литературой задержали в аэропорту Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Иностранца задержали в аэропорту Шымкента за ввоз 50 книг религиозного содержания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При прохождении досмотра в аэропорту Шымкента по прилете авиарейса сообщением «Шарм эш-Шейх – Шымкент» был задержан 22-летний гражданин Узбекистана. В ходе проверки у него обнаружили 1200 брошюрок и 50 книг религиозного содержания. Сотрудники линейного отдела полиции в отношении правонарушителя составили административный протокол по ст. 490 ч.1 п.3 КоАП РК «Ввоз, изготовление, выпуск, издание и распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения», наложен штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).

Напоминаем, согласно Закону РК «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» ввоз на территорию Республики Казахстан религиозной литературы и иных информационных материалов религиозного содержания, за исключением предназначенных для личного пользования в одном экземпляре каждого наименования, осуществляется только зарегистрированными религиозными объединениями после получения положительного заключения религиоведческой экспертизы.