Иностранца с мефедроном задержали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Иностранца с мефедроном задержала транспортная полиция в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По словам заместителя начальника департамента полиции на транспорте Ерлана Жалмагамбета, транспортными полицейскими в ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции Актобе был задержан 25-летний гражданин Узбекистана. При досмотре у него обнаружили 11 пакетиков наркотического вещества мефедрон, общим весом 4,88 грамм, который он хранил для дальнейшей реализации по Актобе.

«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 УК РК «Незаконные хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Задержанный водворен в ИВС Актобе. Проводятся следственные действия», – проинформировал Ерлан Жалмагамбет.