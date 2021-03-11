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Иностранца без ПЦР-справки депортировали из аэропорта Алматы

11 Марта 2021, 13:01
Иностранца без ПЦР-справки депортировали из аэропорта Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 22 международных авиарейса из Германии, Франции, Южной Кореи, Мальдивской Республики, Египта, Турции, России, Беларуси, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из 2 972 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 598 человек, без справок прибыли 374 гражданина РК.

В том числе:

- в аэропорт г. Алматы – 14 рейсов, 1 833 пассажира, со справками - 1 798, без справок - 35;

- в аэропорт г. Нур-Султан – 3 рейса, 347 пассажиров, со справками - 195, без справок - 152;

- в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, прибыли 333 пассажира, все со справками.

- в аэропорт г. Актау – 1 рейс, 129 пассажиров, все со справками;

- в аэропорт г. Актобе – 1 рейс, 232 пассажира, со справками - 45, без справок - 187;

- в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 98 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

По результатам ПЦР-анализа за 9 марта 2021 года, у всех 274 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.

Кроме того, 10 марта 2021 года гражданин Узбекистана, прибывший авиарейсом из Кыргызстана без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту города Алматы.


Здравоохранение   Узбекистан   Общество   Коронавирус в РК  
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