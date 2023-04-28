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Иностранца арестовали за нанесение себе ножевых ранений на КПП прокуратуры

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Апреля 2023, 09:50
Иностранца арестовали за нанесение себе ножевых ранений на КПП прокуратуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Астаны рассмотрено дело в отношении гражданина Таджикистана, который в помещении контрольно-пропускного пункта прокуратуры сам себе демонстративно нанес ранение в область брюшной полости канцелярским ножом.

Вина гражданина доказана его признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции, видеозаписями происшествия и другими материалами дела.

Санкция данной статьи 434 ч.1 КоАП (мелкое хулиганство) предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административного ареста на срок от 5 до 15 суток.

Постановлением суда нарушитель признан виновным в совершении мелкого хулиганства и приговорен к административному аресту сроком на 7 суток.

Постановление не вступило в законную силу.


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