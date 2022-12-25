Иномарка врезалась в жилой дом после столкновения с «Lada Priora» в Уральске

25 Декабря 2022, 02:04

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – ДТП в Уральске произошло ночью, 24 декабря, на перекрестке улиц Курмангазы и Карева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan» рассказал, что он ехал по улице Курмангазы в сторону Площади Победы.

«Слева «Lada Priora» ударила меня в переднюю левую часть машины, в результате «Priora» улетела в арык, а я в дом. В «Lada Priora» кто-то был, «скорая» подъезжала, правда, не знаю, забрали кого-то или нет», - рассказал мужчина.

На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.