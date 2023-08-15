Иногородним студентам-сиротам компенсируют проживание в общежитиях - Правительство РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В своем Послании народу «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 г. Глава государства К. Токаев поручил Правительству «…проработать возможность субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов». В канун нового учебного года в рамках реализации поручений Президента Правительством принято соответствующее постановление. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.



В частности, как сообщила пресс-секретарь Премьер-Министра Динара Алимова, в «Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь» внесены изменения и дополнения, где предусматривается выплата компенсации за проживание в период обучения в колледжах и вузах страны для отдельных категорий граждан.

Компенсации получат сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица с инвалидностью.

Сумма компенсации за проживание в общежитиях будет составлять 29 месячных расчетных показателей в год.

Всего компенсацию получат 7 145 человек. Среди них 4651 человек – это студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей, 2494 человек – лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью.

Данные расходы предусматриваются в пределах утвержденного республиканского бюджета на 2023 год, а также лимита бюджета на 2024-2026 годы.

Компенсация будет предоставляться уже с сентября текущего года.