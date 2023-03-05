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    00:37, 05 Март 2023 | GMT +6

    Иногда я забываю, что не казашка - украинка из Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка Ольга Осипчук свободно владеет казахским языком, играет на домбре и увлекается казахской поэзией. Она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», когда выучила язык и какие казахские традиции чтит.

    Привычку готовить бауырсаки и шелпеки по пятницам Ольга Осипчук вырабатывала с детства. Девушка готовит национальную выпечку по классическому рецепту. Мама Ольги - украинка, а папа – китаец, но в душе она казашка, говорит девушка.

    «Я выросла среди казахов. С детства разговариваю на государственном языке. Порой забываю, что принадлежу другой национальности, настолько я в душе казашка», - отметила Ольга Осипчук.

    Родной город Ольги – Шахтинск. Она кончила школу села Коянды в Каркаралинском районе. Помимо национальной кухни, она увлекается поэзией и стихами казахских писателей.

    «В свободное время читаю монологи и играю на домбре. Хочу поздравить всех дам с наступающим 8 Марта. Желаю счастья, и семейного благополучия», - сказала Ольга.

    Цель девушки – популяризация государственного языка через социальные сети. Поэтому она активно ведет страницу на казахском языке в свободное время. Сама девушка работает в одной из коммунальных компаний Караганды. Помимо соцсетей, она пропагандирует государственный язык и на работе.

    Теги:
    Общество Карагандинская область Дата Караганда
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