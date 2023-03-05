Иногда я забываю, что не казашка - Ольга Осипчук из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка Ольга Осипчук свободно владеет казахским языком, играет на домбре и увлекается казахской поэзией. Она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», когда выучила язык и какие казахские традиции чтит.

Привычку готовить бауырсаки и шелпеки по пятницам Ольга Осипчук вырабатывала с детства. Девушка готовит национальную выпечку по классическому рецепту. Мама Ольги - украинка, а папа – китаец, но в душе она казашка, говорит девушка.

«Я выросла среди казахов. С детства разговариваю на государственном языке. Порой забываю, что принадлежу другой национальности, настолько я в душе казашка», - отметила Ольга Осипчук.









