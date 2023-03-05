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Иногда я забываю, что не казашка - Ольга Осипчук из Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Марта 2023, 00:36
Иногда я забываю, что не казашка - Ольга Осипчук из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинка Ольга Осипчук свободно владеет казахским языком, играет на домбре и увлекается казахской поэзией. Она рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», когда выучила язык и какие казахские традиции чтит.

Привычку готовить бауырсаки и шелпеки по пятницам Ольга Осипчук вырабатывала с детства. Девушка готовит национальную выпечку по классическому рецепту. Мама Ольги - украинка, а папа – китаец, но в душе она казашка, говорит девушка.

«Я выросла среди казахов. С детства разговариваю на государственном языке. Порой забываю, что принадлежу другой национальности, настолько я в душе казашка», - отметила Ольга Осипчук.

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Родной город Ольги – Шахтинск. Она окончила школу села Коянды в Каркаралинском районе. Помимо национальной кухни, увлекается поэзией и стихами казахских писателей.

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«В свободное время читаю монологи и играю на домбре. Хочу поздравить всех дам с наступающим 8 Марта. Желаю счастья и семейного благополучия», - сказала Ольга.

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Цель девушки – популяризация государственного языка через социальные сети. Поэтому она активно ведет страницу на казахском языке в свободное время. Сама девушка работает в одной из коммунальных компаний Караганды. Помимо соцсетей, она пропагандирует государственный язык и на работе.

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