8 Июля 2022 11:56

Иногда преступления выдумываются в погоне за показателями – Антикор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов признал, что иногда преступления выдумываются для достижения хороших показателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос оценки деятельности нашего, да и любого другого правоохранительного органа, является одним из важнейших. Ошибки в определении критериев оценки могут привести к перекосу системы, искаженному восприятию сотрудниками стоящих перед ними задач. А в случае с правоохранительными органами с их арсеналом полномочий, последствия от таких перекосов могут быть плачевными. Многие помнят, как в недавнем прошлом территориальным департаментам присваивались баллы за привлечение к ответственности должностных лиц. Чем выше ранг изобличенного чиновника, тем выше балл», - сказал Олжас Бектенов на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции.

Глава ведомства назвал такую ситуацию нонсенсом.

«Каждый руководитель в угоду цифрам был озадачен, в первую очередь, не решением насущных проблем граждан, а формальным достижением целевых показателей. Мы были увлечены самим процессом, а не реальным результатом. В итоге, на фоне благополучной статистики реальное улучшение ситуации с коррупцией не столь очевидно», - отметил спикер.

«Людей абсолютно не волнуют наши показатели выявленных преступлений и задержанных лиц, если они не видят эффекта от этого, когда нет реальных улучшений. Но если критерии выставлены по количеству выявленных преступлений, то большие цифры могут создать видимость успешной работы. (…) Самое страшное, что в погоне за показателями, иногда преступления выдумывались там, где их нет. При этом забывалось, что каждая цифра в отчетах – это судьба человека, его родных и близких», - утверждает председатель Агентства.

Ранее сообщалось, что антикоррупционной службой начато досудебное расследование по факту применения недозволенных методов следствия бывшими сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции, участвовавшими в расследовании уголовного дела в отношении экс-исполняющей обязанности председателя Комитета фармации Министерства здравоохранения Ларисы Пак. В период с 2017 по 2018 годы следственно-оперативной группой расследовалось уголовное дело, которое в последствии прекращено за отсутствием состава преступления. 6 июля 2019 года подозреваемая по делу Пак Л.Ю. скончалась. 7 декабря 2020 года Лариса Пак полностью реабилитирована Агентством по противодействию коррупции, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.







