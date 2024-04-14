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    05:02, 14 Апрель 2024 | GMT +6

    Инновационное лечение женских заболеваний практикуют в Таразе

    пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области
    Фото: пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области

    В Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии успешно проводят инновационные методы лечения различных заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    С 2008 года в Таразе действует ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» с широким спектром медицинских услуг, занимая одну из ведущих позиций в стране по количеству и объемам операций среди кардиохирургических учреждений. Руководит центром доктор медицинских наук, профессор, академик АПМ РК, член-корреспондент НАН РК Сейтхан Джошибаев.

    пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области
    Фото: пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области

    В пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области отметили, что в Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии проводится инновационное лечение миом.

    — Одним из методов лечения является эмболизация маточных артерий при миоме матки. Принцип этого метода заключается в минимальном воздействии на организм, не нарушая целостность жизненно важных органов и систем, оказывая минимальное хирургическое вмешательство с наименьшим риском для всего организма. Эмболизация маточных артерий позволяет во многих случаях отказаться от необходимости удаления матки при миоме и сохранить репродуктивную функцию. Такой метод позволяет пациенткам быстро восстановиться после операции и вести активный образ жизни, — пояснили в ведомстве

    В начале апреля из клиники были благополучно выписаны пациентки, прошедшие лечение этим методом. Жительницы Тараза, 37 и 46 лет, поступили с диагнозом «миома матки». Ранее неоднократно лечились консервативно, но с кратковременным эффектом. В Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии им была проведена эмболизация маточных артерий, лечение и операция прошли успешно. Женщины выписаны для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

    пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области
    Фото: пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области

    — Направление на подобное инновационное лечение можно взять у участкового врача гинеколога после обследования. Дальнейшее стационарное лечение по порталу, благодаря ФОМС, делается бесплатно, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Женщины Врачи Тараз
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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