Инновационное лечение женских заболеваний практикуют в Таразе

В Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии успешно проводят инновационные методы лечения различных заболеваний, передает корреспондент агентства Kazinform.

С 2008 года в Таразе действует ТОО «Научно-клинический центр кардиохирургии и трансплантологии» с широким спектром медицинских услуг, занимая одну из ведущих позиций в стране по количеству и объемам операций среди кардиохирургических учреждений. Руководит центром доктор медицинских наук, профессор, академик АПМ РК, член-корреспондент НАН РК Сейтхан Джошибаев.

Фото: пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области

В пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области отметили, что в Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии проводится инновационное лечение миом.

— Одним из методов лечения является эмболизация маточных артерий при миоме матки. Принцип этого метода заключается в минимальном воздействии на организм, не нарушая целостность жизненно важных органов и систем, оказывая минимальное хирургическое вмешательство с наименьшим риском для всего организма. Эмболизация маточных артерий позволяет во многих случаях отказаться от необходимости удаления матки при миоме и сохранить репродуктивную функцию. Такой метод позволяет пациенткам быстро восстановиться после операции и вести активный образ жизни, — пояснили в ведомстве

В начале апреля из клиники были благополучно выписаны пациентки, прошедшие лечение этим методом. Жительницы Тараза, 37 и 46 лет, поступили с диагнозом «миома матки». Ранее неоднократно лечились консервативно, но с кратковременным эффектом. В Научно-клиническом центре кардиохирургии и трансплантологии им была проведена эмболизация маточных артерий, лечение и операция прошли успешно. Женщины выписаны для дальнейшего наблюдения по месту жительства.

Фото: пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области