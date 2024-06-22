Инновационный Евразийский университет открыл свое представительство в Китае

Ранее делегация, в состав которой вошли руководители ведущих университетов города Сиань, посетила Инновационный Евразийский университет. Был подписан меморандум о сотрудничестве, и уже тогда зашла речь о создании в Сиане представительства павлодарского вуза, передает агентство Kazinform.

Руководство Инновационного Евразийского университета, с 16 по 20 июня 2024 года получило приглашение посетить вузы города Сиань. В КНР вылетели председатель наблюдательного совета ИнЕУ Чингиз Макенов и ректор вуза Гульвира Мусабекова. Для гостей из Прииртышья в Поднебесной подготовили насыщенную программу.

Как отметили в пресс-службе вуза, представительство ИнЕУ в Сиане открыто на базе Центра культурного обмена Китай-Центральная Азия. Его руководитель Ван Ли.

В рамках визита подписано соглашение с Хуацин Сианьским университетом архитектуры и технологий, основным профилем которого являются инженерные программы (институт машиностроения и электротехники), интститут экономики и менеджмента. Университет имеет семь институтов и более десяти тысяч студентов. Данный университет работает с 500 ведущими компаниями Китая. Имеет мощную лабораторную базу по инженерии, искусственному интеллекту, робототехнике.

Фото: пресс-служба ИнЕУ

Кроме этого, руководством вуза подписано соглашение с Сицзиньским Университетом, который имеет 20 тысяч студентов. Вуз сотрудничает с Университетом De Monfort в Великобритании, а также с 11 странами мира (Америка, Великобритания, Беларусь, и др.) в области обмена преподавателями и студентами, совместных научных исследований.

Руководство павлодарского вуза также побывало в Сианьском Колледже Высоких Технологий, в котором обучаются 8000 студентов. Учебное заведение имеет свою железнодорожную базу, осуществляет подготовку педагогов, инженеров, среднего медицинского персонала.

Фото: пресс-служба ИнЕУ

Между павлодарским университетом и вузами города Сиань КНР достигнут договор о международных академических обменах и повышении квалификации преподавателей, приглашении иностранных экспертов и ученых двух сторон для академического обмена, профессоров для ознакомления с современными академическими тенденциями и результатами исследования.

Стороны также договорились о построении открытой и инклюзивной политики, целью которой является формирование динамичной международной образовательной среды.

Китайская сторона отметила, что эта инициатива была своевременной после встречи глав Республики Казахстан и Китайской Народной Республики в городе Сиань в 2023 году. Тогда было открыто генеральное консульство РК, последовали различные инициативы в рамках проекта «Один пояс — один путь» в сфере логистики, экономики, торговых отношений.

Участниками встречи было подчеркнуто, что главной ценностью развития глобальных отношений остается человеческий капитал.