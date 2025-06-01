Инновационные разработки Farabi Hub показали казахстанским и узбекским парламентариям

Депутаты во главе с председателями Ерланом Кошановым и Нуриддином Исмоиловым ознакомились с научными разработками центра, а также алматинскими стартапами в сфере искусственного интеллекта, реализуемыми на базе «Astana Hub».

Фото: Мажилис Парламента РК

В рамках Второго заседания Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана депутаты двух стран особое внимание уделили кооперации усилий по реализации поручений глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева по развитию информационных технологий и искусственного интеллекта.

Фото: Мажилис Парламента РК

В этой связи парламентские делегации ознакомились со проектами, реализуемыми на базе «Farabi Hub» при Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Депутатам презентовали проекты Центра компетенций промышленной робототехники «FarabiRobotics».

Один из них – робот-собака для инспекции подземных шахт. Помимо научных разработок Центр готовит кадры по сборке, наладке и модернизации роботов для промышленных предприятий. Также здесь ведется разработка и экспериментальная 3D-печать новых материалов для их широкого применения в производстве.

Фото: Мажилис Парламента РК

Кроме того, гости ознакомились с рядом успешных стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта участников экосистемы Astana Hub. К примеру, Codiplay (экосистема для обучения цифровым навыкам детей и подростков), Pleep (система по созданию онлайн-менеджера по продажам на основе Искусственного интеллекта), AIDENTIS (диагностирование неправильного прикуса у людей на основе ИИ), Dereknet и NeuronOil (создание математических цифровых двойников нефтегазовых месторождений, позволяющих заранее прогнозировать добычу нефти, газа и других составляющих). Все стартапы уже вышли на стадию промышленного внедрения. Часть из них нашла применение за рубежом.

Депутатам также показали результаты научных разработок в нефтехимии, медицине, контрольно-измерительных вычислениях и других сферах, полученные в лабораториях центра «Farabi Hub».

Фото: Мажилис Парламента РК

Ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев рассказал о перспективах развития вуза и работе по внедрению суперкомпьютерного кластера, возможности которого уже широко используются в научных разработках и экспериментах ученых университета.

Генеральный директор «Astana HAB» Магжан Мадиев презентовал экосистему центра по поддержке стартапов и проинформировал о создании Международного центра искусственного интеллекта. Цель проекта – создать цельную инфраструктуру для изучения и применения ИИ в самых различных сферах.

Депутаты также посетили Государственный музей искусств им. Абылхана Кастеева. Здесь гостям представили выставку, посвященную творчеству Урала Тансыкбаева. Наследие художника уже более 100 лет остается связующим звеном между казахским и узбекским народами.

Напомним, цель хаба, открытого в рамках 90-летнего юбилея КазНУ, заключается в ускорении внедрения научных разработок и технологических идей в реальную экономику, обеспечивая доступ к передовым знаниям, технологиям и ресурсам.