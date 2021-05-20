Инновационный проект представили акиму Павлодарской области в ходе приёма граждан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычные предложения поступили Абылкаиру Скакову в ходе приёма граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед главой региона поднимали самые разные вопросы – от предоставления жилья до оказания помощи в запуске кафе. Среди обратившихся к Абылкаиру Скакову были и авторы инновационного проекта по отоплению и подогреву воды за счет солнечной энергии», - рассказали в пресс-службе акима Павлодарской области.

Представитель вышедшей с этой инициативой компании Эльдар Алиев рассказал, что предлагаемую технологию протестировали за два года. Она показала свою эффективность при климатических условиях Павлодарской области. По словам Э. Алиева, технология позволит обогревать частный дом или другое помещение даже при температуре воздуха в -50 градусов по Цельсию и может работать в течение 25 лет.

«Мы знаем, что в районе павлодарского Авиагородка построены дома, к которым не подведено централизованное теплоснабжение, - сказал он. - Мы могли бы оснастить их автономной системой отопления. В этом случае их будущим владельцам не нужно будет использовать уголь для обогрева жилья. Это и безопасный, и экологичный способ подогрева воды и отопления».

Оценить работу автономной отопительной системы предложили на конкретном примере в селе Кенжеколь, расположенном в черте Павлодара, добавили в акимате. Инициаторы проекта обустраивают там один из частных домов.

«Аким области дал месяц на изучение вопроса, после стороны смогут обсудить возможность сотрудничества. По всем другим вопросам, поднятым жителями области, тоже были даны поручения», - уточнили в пресс-службе главы региона.





Фото Валерия Бугаева.