+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инновационный проект представили акиму Павлодарской области в ходе приёма граждан

20 Мая 2021 18:50
Поделиться:
Инновационный проект представили акиму Павлодарской области в ходе приёма граждан

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Необычные предложения поступили Абылкаиру Скакову в ходе приёма граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19
В Павлодаре лица с ограниченными возможностями смогут стать массажистами В Павлодарской области ЕНТ планируют сдавать 85% выпускников Министр по ЧС провел онлайн-прием граждан

«Перед главой региона поднимали самые разные вопросы – от предоставления жилья до оказания помощи в запуске кафе. Среди обратившихся к Абылкаиру Скакову были и авторы инновационного проекта по отоплению и подогреву воды за счет солнечной энергии», - рассказали в пресс-службе акима Павлодарской области.

Представитель вышедшей с этой инициативой компании Эльдар Алиев рассказал, что предлагаемую технологию протестировали за два года. Она показала свою эффективность при климатических условиях Павлодарской области. По словам Э. Алиева, технология позволит обогревать частный дом или другое помещение даже при температуре воздуха в -50 градусов по Цельсию и может работать в течение 25 лет.

«Мы знаем, что в районе павлодарского Авиагородка построены дома, к которым не подведено централизованное теплоснабжение, - сказал он. - Мы могли бы оснастить их автономной системой отопления. В этом случае их будущим владельцам не нужно будет использовать уголь для обогрева жилья. Это и безопасный, и экологичный способ подогрева воды и отопления».

Оценить работу автономной отопительной системы предложили на конкретном примере в селе Кенжеколь, расположенном в черте Павлодара, добавили в акимате. Инициаторы проекта обустраивают там один из частных домов.

«Аким области дал месяц на изучение вопроса, после стороны смогут обсудить возможность сотрудничества. По всем другим вопросам, поднятым жителями области, тоже были даны поручения», - уточнили в пресс-службе главы региона.


Фото Валерия Бугаева.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Акимат   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
В Павлодарской области за сутки зарегистрировано 107 новых случаев COVID-19
В Павлодаре лица с ограниченными возможностями смогут стать массажистами
В Павлодарской области ЕНТ планируют сдавать 85% выпускников
Министр по ЧС провел онлайн-прием граждан
Популярное
1 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
2 Полная безответственность - аким Алматы о людях с «красным» статусом в Ashyq
3 2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
4 В Атырау гвардеец помог спасти детей из дымовой ловушки
5 Стоит ли казахстанцам бояться индийского штамма, ответили в Минздраве
Читайте также
Прямые выборы сельских акимов: названы самые важные моменты принятого закона
Ущелье в Алматинской области завалили мусором: полиция ищет нарушителей
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив