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Инновационный почтовый терминал-хаб построят в аэропорту Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
26 Февраля 2023, 16:55
Инновационный почтовый терминал-хаб построят в аэропорту Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Новый терминал-хаб планируют построить в международном аэропорту Актобе. Еще два терминала возведут в аэропортах Астаны и Алматы. Это позволит значительно ускорить обработку авиапочты, что важно с учётом роста популярности онлайн-торговли среди казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Двусторонний меморандум о реализации проекта заключили аким Актюбинской области Ералы Тугжанов и председатель правления АО «Казпочта» Асел Жанасова.

Хаб рассчитан для всего западного региона страны.

«Хаб будет охватывать не только Актюбинскую область, но и все западные регионы нашей страны. Благодаря этому проекту сроки доставки почтовых отправлений будут значительно сокращены. Со своей стороны мы готовы оказать всестороннюю поддержку», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

По словам Асел Жанасовой, новый хаб будет оснащен современным сортировочным оборудованием, соответствующим самым высоким мировым стандартам.

«Сегодня частота покупок через интернет неуклонно растет, вместе с ней и количество отправляемых посылок. Это мировой тренд, актуальный и для Казахстана. В целях улучшения сервиса мы планируем строительство терминал-хабов в аэропортах Астаны, Алматы и Актобе. Благодаря поддержке главы региона, Актюбинская область первой приступает к реализации данного проекта. С открытием хаба, сроки поставки товаров из-за рубежа, к примеру, из Америки, Германии и Китая, будут сокращены с 45 до 10 дней», - сказала Жанасова.

Также, в рамках реализации комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2025 года» стороны заключили еще одно важное соглашение по развитию почтовой отрасли в сельской местности Актюбинской области. Меморандумом предусмотрено взаимное сотрудничество в вопросах сохранения и модернизации сети производственных объектов АО «Казпочта» в регионе, инициирования открытия новых точек обслуживания, а также организации выплат пенсий, пособий и заработной платы в селах, в которых сегодня нет стационарных отделений почтовой связи.


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