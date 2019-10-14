Инновационные разработки и стартап-проекты представили депутатам Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК во главе с Даригой Назарбаевой посетили Назарбаев Университет. Учащиеся и преподаватели рассказали сенаторам о своих достижениях и поделились планами на будущее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

По словам президента Назарбаев Университета Шигео Катсу, студенты уже предлагают свои идеи и проекты различным ведомствам и государственным структурам. Несколько десятков больших научных разработок успешно используются в сферах медицины, экологии, науки, образования, безопасности.

Сенаторам показали, как в лаборатории студенты исследуют качество и состав воды в озере Балхаш. Также студенты вуза рассказали, что их исследования помогают врачам в лечебных учреждениях диагностировать тяжёлые заболевания, в том числе онкологические.









Депутаты Сената посетили Технопарк, расположенный на территории университета. Он создан для размещения высокотехнологичных инновационных компаний, действующих при Назарбаев Университете.

Сенаторы побеседовали с создателями цифровой 3D-голограммы. Технология позволяет оцифровывать любое здание и показать его в подробной 3D-проекции не только снаружи, но и изнутри. Также депутатам презентовали компанию, которая занимается очисткой почвы от нефти, анализом сточных вод и так далее.

В этот же день депутаты Сената посетили Международный технопарк Astana Hub. Здесь работают 130 IT-компаний, которые пользуются налоговыми льготами. 690 стартапов участвовали в программах инкубации и акселерации.





Сенаторам презентовали новую школу программирования, в которой используют современную международную методику обучения. Студенты будут учить друг друга без участия преподавателей.

Также депутатам представили стартап-проекты. В их числе - онлайн-консультация психолога, частный медицинский центр, онлайн-сервис по ремонту квартир, обучающие материалы для детей по предупреждению чрезвычайных ситуаций.





Подводя итоги встречи, председатель Сената Дарига Назарбаева затронула ряд проблемных вопросов, касающихся регулирования использования новых технологий, поддержки молодых предпринимателей и обеспечения широкого использования научных исследований в экономике.



