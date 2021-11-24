Инновационные методы диагностики и лечения станут доступны для жителей Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Совсем скоро акмолинским пациентам не придется выезжать в другие города и страны, чтобы получить необходимое лечение. Благодаря проводимым мастер-классам с участием ведущих докторов в регионе началось внедрение инновационных методов диагностики и лечения ряда заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день на базе акмолинской многопрофильной областной больницы (МОБ) уже проводится ряд мастер-классов от ведущих докторов медицины, которые позволят внедрить проведение сложных операций для акмолинцев на постоянной основе.

«Одним из приоритетов в системе здравоохранения Акмолинской области, как я считаю, является внедрение инновационных методов диагностики и лечения – тех методов, которые либо раньше вообще не использовались на территории региона, либо использовались в ограниченных количествах. Я сделаю все для того, чтобы эти новые полезные, спасающие жизни и здоровье людей методы были широко использованы», - отметил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

Так, в ноябре в МОБ уже прошел мастер-класс с участием ведущего кардиохирурга Литвы Алгимантиса Будрикиса, было проведено также 10 сложных операций на сердце.

«Это реконструктивные операции, то есть тем пациентам, у которых ранее уже были проведены операции на сердце (шунтирование, протезирование клапанов), результат получен хороший. Операции прошли успешно. Все они были проведены жителям Акмолинской области», - поделился директор МОБ Нурлан Жаров.

Еще один мастер-класс – эндовенозная лазерная коагуляция при варикозном расширении вен нижних конечностей, - прошел на минувшей неделе.

«Эту методику мы собираемся внедрять в ближайшее время при поддержке управления здравоохранения региона. На текущей неделе у нас пройдет мастер-класс по аритмологии, установка кардиодефибриляторов. У нас в области это тоже впервые. Теперь подобная методика будет внедрена и у нас. Кроме того, запланирован еще один мастер-класс по метаболическому ожирению – это операции на желудке у пациентов, страдающих ожирением. Это бариатрические операции, которые мы в ближайшее время тоже будем внедрять и проводить на базе МОБ», - пояснил Н. Жаров.

Медики региона не собираются останавливаться на достигнутом и планируют внедрение новых методов и операций, которые будут доступны всем жителям Акмолинской области.

«В целом у нас также есть проекты по внедрению лечения онкологических заболеваний. Недавно была презентация метода HIFU-терапии, которую мы тоже планируем сейчас внедрять и развивать. В нашей области этот метод лечения рака предстательной железы будет использоваться впервые», - добавил Н. Сыздыков.

Мастер-классы проводятся также на базе многопрофильной областной больницы № 2 в городе Нур-Султане. Планируется их проведение и в детской многопрофильной областной больнице, а также кокшетауской городской больнице.

Как добавил руководитель облаздрава, в целом акмолинские стационары будут ориентированы на развитие и внедрение высокотехнологичных медуслуг для того, чтобы пациенту не нужно было никуда выезжать в другие города и, чтобы высококачественную помощь он максимально мог получить на территории региона.