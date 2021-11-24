РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:11, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Инновационные методы диагностики и лечения станут доступны для жителей Акмолинской области

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Совсем скоро акмолинским пациентам не придется выезжать в другие города и страны, чтобы получить необходимое лечение. Благодаря проводимым мастер-классам с участием ведущих докторов в регионе началось внедрение инновационных методов диагностики и лечения ряда заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодняшний день на базе акмолинской многопрофильной областной больницы (МОБ) уже проводится ряд мастер-классов от ведущих докторов медицины, которые позволят внедрить проведение сложных операций для акмолинцев на постоянной основе.

    «Одним из приоритетов в системе здравоохранения Акмолинской области, как я считаю, является внедрение инновационных методов диагностики и лечения – тех методов, которые либо раньше вообще не использовались на территории региона, либо использовались в ограниченных количествах. Я сделаю все для того, чтобы эти новые полезные, спасающие жизни и здоровье людей методы были широко использованы», - отметил руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

    Так, в ноябре в МОБ уже прошел мастер-класс с участием ведущего кардиохирурга Литвы Алгимантиса Будрикиса, было проведено также 10 сложных операций на сердце.

    «Это реконструктивные операции, то есть тем пациентам, у которых ранее уже были проведены операции на сердце (шунтирование, протезирование клапанов), результат получен хороший. Операции прошли успешно. Все они были проведены жителям Акмолинской области», - поделился директор МОБ Нурлан Жаров.

    Еще один мастер-класс – эндовенозная лазерная коагуляция при варикозном расширении вен нижних конечностей, - прошел на минувшей неделе.

    «Эту методику мы собираемся внедрять в ближайшее время при поддержке управления здравоохранения региона. На текущей неделе у нас пройдет мастер-класс по аритмологии, установка кардиодефибриляторов. У нас в области это тоже впервые. Теперь подобная методика будет внедрена и у нас. Кроме того, запланирован еще один мастер-класс по метаболическому ожирению – это операции на желудке у пациентов, страдающих ожирением. Это бариатрические операции, которые мы в ближайшее время тоже будем внедрять и проводить на базе МОБ», - пояснил Н. Жаров.

    Медики региона не собираются останавливаться на достигнутом и планируют внедрение новых методов и операций, которые будут доступны всем жителям Акмолинской области.

    «В целом у нас также есть проекты по внедрению лечения онкологических заболеваний. Недавно была презентация метода HIFU-терапии, которую мы тоже планируем сейчас внедрять и развивать. В нашей области этот метод лечения рака предстательной железы будет использоваться впервые», - добавил Н. Сыздыков.

    Мастер-классы проводятся также на базе многопрофильной областной больницы № 2 в городе Нур-Султане. Планируется их проведение и в детской многопрофильной областной больнице, а также кокшетауской городской больнице.

    Как добавил руководитель облаздрава, в целом акмолинские стационары будут ориентированы на развитие и внедрение высокотехнологичных медуслуг для того, чтобы пациенту не нужно было никуда выезжать в другие города и, чтобы высококачественную помощь он максимально мог получить на территории региона.


    Теги:
    Здравоохранение Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!