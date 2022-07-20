20 Июля 2022 19:41

Инновационную методику лечения рака казахстанского ученого будут применять в Африке, Индии и ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заболеваемость онкологией во всем мире растет в геометрической прогрессии, в том числе и в Казахстане. Если в нашей стране в 2010 году на учете в онкологии состояло 150 тыс. человек, то на сегодня - более 350 тысяч. Поэтому, для любого государства, считается приоритетным применение инноваций и высокотехнологичных решений в лечении рака. Казахстанский профессор, автор инновационной методики лечения различных видов онкологии Нурлан Хамзабаев поделился мнением о преимуществах своей методики лечения, трудностях внедрения и о признании за рубежом в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

- Нурлан Жангалиевич, смертность от рака в мире очень высокая. Согласно статистике, ежегодно погибает 4,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин. Только в 2020 году, по данным ВОЗ, рак унес жизни 10 млн человек. Насколько остро стоит проблема онкологии в Казахстане?

- В нашей стране на учете состоит более 350 тыс. человек с диагнозом онкология, в том числе и дети. Ежегодно заболевают около 50 тыс. человек, в том числе и несколько тысяч детей. При этом, за последние 5 лет наблюдается «омоложение» заболевания, то есть дети двух-трех лет и даже, те кому исполнилось несколько месяцев от рождения заболевают онкологией, что является тревожным знаком. А после COVID-19 рост случаев заболевания раком стал еще более стремительным.

Рак – это страшная трагедия, при которой человек может очень быстро «сгореть» - буквально на глазах своих близких. Родные заболевших готовы отдать любые средства, но только, чтобы «сгорела» опухоль, а не человек.

От рака никто не застрахован. Он забирает трудоспособное население. Ежегодно на выявление, профилактику и лечение рака выделяются большие суммы денег, расходуются экономические ресурсы государства - это миллиарды бюджетных средств. Поэтому, в этом отношении особую ценность представляют инновационные решения, которые были бы более эффективны и менее дорогостоящие.

- Хотелось бы узнать об инновационной технологии в лечении рака с которой Вы работаете.

- Моя методика основана на HIFU-терапии – High Intensity Focused Ultrasound - фокусированный ультразвук высокой интенсивности. HIFU-терапия представляет собой лечение рака с помощью абляции (выжигания) опухоли ультразвуком до 100 градусов в миллисекунду. При этом абляция опухоли визуализируется, пациент видит на экране, как его опухоль буквально «сгорает» - «тает» на глазах. Абляции подвержены и злокачественные, и доброкачественные новообразования.

Этим направлением я занимаюсь с 2009 года. В принципе, вся моя жизнь связана с лечением рака. Я из семьи врачей. Мой отец – академик – основатель рентгенорадиологической службы Казахстана Жангали Хамзабаевич Хамзабаев, а мама Раушан Ибжановна Рахимжанова – маммолог, президент Ассоциации маммологов РК, президент движения «Нет раку груди». С детства я слышу истории про рак и его лечение. 7 лет назад мой отец скончался, он тоже заболел раком. С помощью HIFU-терапии на IV стадии ему удалось продлить жизнь на 9 лет.

С помощью этой системы успешно пролечено и продлена жизнь многих сотен тысяч онкобольных в мире. HIFU используется в разных странах, таких, как Китай, Южная Корея, Япония, Израиль, США, Франция, Россия.

Согласно исследованиям, на сегодняшний день среди всех доступных систем для HIFU–терапии, первое место в мировом рейтинге занимает ультразвуковая система FEP-BY02. Она занимает 80% мирового рынка. Используется только в Китае, Южной Корее и Японии.

Стоимость лечения в этих странах на HIFU – FEP-BY02 составляет от $50 тыс. до $150 тыс. на одного пациента. Благодаря ее высокой эффективности и экономичности, эти страны закупают только эту систему. С ее помощью уже успешно пролечено и продлена жизнь более 300 тыс. онкобольных.

Я первый на всем Евразийском пространстве привез эту самую передовую на сегодняшний день систему в Казахстан. На территории ЕАЭС HIFU – FEP-BY02 представлен только у нас. С ее помощью пролечено уже более 1 тыс. больных с доброкачественными и злокачественными образованиями.

При этом, мне удалось усовершенствовать методику, предложив три инновации производителям. Лидеры производства FEP-BY02 – Китай (г. Пекин) быстро, без бюрократических проволочек внесли предложения и усовершенствовали систему.

Верхний преобразователь системы стал менять угол и работает не только под углом 90 градусов. Кроме того, был уменьшен объем шара почти в 2 раза. Это дало возможность подобраться к лечению опухоли печени. Раньше это было недоступно - мешали 6 и 7 сегмент ребер.

«Глаза», датчик и система наведения были заказаны у лидера производства техники экспертного класса «General Electric» с высокой чувствительностью и точностью и на сегодня уже 4G в цветном изображении.

Наконец, на нижний преобразователь был поставлен дополнительный валик. Это позволило пациентам не находиться в воде при лечении рака шейки матки, мочевого пузыря, предстательной железы, прямой кишки пациентов. Таким образом, улучшилось качество и комфортность получения лечения.

Плюс раньше сильно гудел мотор, сейчас он работает бесшумно, что также улучшило качество лечения. В целом, после преобразований время подготовки пациента уменьшилось в 2 раза и это очень важно. В результате за 8 часов работы можно провести 10-15 сеансов УЗ-абляции.

Мои дополнения - методика защищены авторским правом на интеллектуальную собственность. У меня имеется разрешение и лицензия на лечение рака усовершенствованной FEP-BY02. Я также получил 16 свидетельств на методику лечения разных видов опухолей именно на этой системе.

Российские онкологи, которые присутствовали на конференции по HIFU в 2012 году и неоднократно приезжали на мастер-классы, подтвердили, что мы опередили Россию в этом плане. Каприн А.Д., - главный онколог России, Рожкова Н.И.- главный маммолог России, Митьков В. - главный специалист ультразвуковой и функциональной диагностики России и другие. Так же дали свое экспертное заключение и члены Европейской и Американской ассоциации онкологов и радиологов.

- В чем же заключается уникальность Вашего метода?

- Главное отличие метода заключается в том, что ультразвук теперь поддается контролю - это ноу-хау и оно такое единственное из всех существующих систем в мире.

Почему это важно? В других системах HIFU ультразвук не подконтролен и оставляет ожоги, прожигает здоровые ткани и органы.

Поэтому при сеансе на других HIFU системах в Китае, Израиле, США, Франции, присутствуют специалисты, которые отслеживают, чтобы не произошло перфорации других органов, кровотечения, осложнений, летальный исход. Ранее были летальные случаи и случаи осложнений. При этом, неподконтрольные ультразвуковые сеансы на других системах HIFU длятся 6-8 часов. Все это очень больно, а поэтому осуществляется под общим наркозом. Это минус неподконтрольного ультразвукового выжигания.

Контроль температуры и угла ультразвука дал ряд преимуществ, как следствие.

- А можно поподробнее, какие преимущества в лечении дает Ваш метод?

- Преимущества системы FEP-BY02 и моей методики, которая усовершенствовала систему, я описал в научном журнале «Онкология и радиология Казахстана», в статье Ультразвук – от диагностики к лечению (HIFU терапия) и Применение HIFU-терапии в лечении рака предстательной железы, где главным автором выступал Култаев А.С., заведующий отделением УЗИ Диагностики РГП на ПХВ «Казахский Научно-исследовательский институт онкологии и радиологии».

В статьях были приведены сравнения двух систем FEP - BY 02 и GS 100 .

Система GS 100 стоит в Республиканском научном центре.

GS100 имеет узкий спектр действия, требует стационарного лечения, пациент находится в онкологическом диспансере, сеанс длится 6-8 часов под общим наркозом, при абляции опухоли могут задеть здоровые органы и ткани, требуется работа анестезиологов, реанимации – это много специалистов, что отражается на стоимости лечения - очень дорого! Обучение специалистов также имеет ряд сложностей.

FEP - BY 02 по моему методу – имеет широкий спектр действия -16 нозологий, на лечение разных видов онкологии – это рак груди, лимфоузлов, печени, почек, поджелудочной железы и мочевого пузыря, матки, миомы матки, шейки матки предстательной железы, прямой кишки, саркомы костей, саркомы мягких тканей. Саркомы мягких тканей очень сложно лечить. В этом отношении HIFU- терапия – незаменима.

Кроме того, лечение проходит в амбулаторно-поликлинических условиях. Пациент приходит из дома и уходит домой, что очень важно в психологическом плане.

При лечении на других системах HIFU, пациент находится в онкодиспансере среди других пациентов, в том числе тяжелобольных и умирающих.

При лечении в амбулаторно-поликлинических условиях пациент ведет практически обычный образ жизни. Это положительно влияет на пациентов с доброкачественными образованиями - аденомы, миомы.

Другим преимуществом метода является глубина ультразвука - до 16 см. Температура достигает 100 градусов по Цельсию. Подконтрольность ультразвука за счет усовершенствованной системы позволяет выжигать только опухоль с точностью до миллиметра и не задевать здоровых тканей. Ожогов нет. Пациент чувствует лишь тепло и никаких болевых ощущений. Поэтому наркоз не требуется, не требуется работа анестезиологов и реаниматологов. Лечение проводит всего 1 обученный методике и компьютерной программе врач. Сеанс длится от 40 мин до 1 часа. За 1 сеанс сжигается 1-1,5-2 куб. см опухоли. Останавливают распространение метастазы. Это говорит о качестве лечения. А качество лечения и гарантия – это, единственное основное, что нужно пациенту.

В целом, нужно сказать, что HIFU не требует удаления опухоли хирургическим путем. То есть, обычно в случае рака груди удаляется молочная железа, если саркома кости, то ампутируется конечность. При лечении ультразвуком операция не требуется, сохраняются органы и конечности. А в моем случае - метод даже не инвазивный, то есть мы не делаем ни одного укола. Да еще и безболезненный за счет регулирования температуры, не наносим вред всему организму. Нет никакой реакции.

Пациенты отмечают, что болевые ощущения уходят после 1-2 сеансов. Больные отказываются от обезболивающих и наркотических уколов, которых им приходится ставить до 8 инъекций в день. То есть качество жизни пациента улучшается в несколько раз.

- Преимуществ очень много. А какова результативность лечения?

- За 12-ти летний опыт моей работы было пролечено более 1 тыс. больных.

Из них 80% была не только сохранена жизнь, но значительно продлена - это пациенты, которые приходили с раком поджелудочной железы, груди, печени, предстательной железы, матки, шейки матки, почек и т.д. А 30% - живут уже более 11-12 лет.

95 % пациентов, которые ко мне обращались, были неоперабельны со множеством метастазов в III-IV стадиях. И каждое мое слово для таких пациентов давало им надежду на жизнь и реальный результат.

Те женщины, которые приходили с раком матки, раком шейки матки и миомы матки, сохранили свои органы и даже родили здоровых детей.

Мужчины с раком предстательной железы стали отцами. Все это невероятные результаты!

- Насколько дорогостоящее это лечение?

- Для проведения лечения требуется минимальная площадь – около 50 кв. м и всего 1 доктор. За 8 часов можно провести 12-15 сеансов.

Лечение проходит с помощью компьютерной программы. Программа специально задается под пациента. То есть, человеческий фактор здесь практически отсутствует. Это сказывается на стоимости лечения.

Поскольку не требуется хирургических операций и всех сопутствующих с ними расходов, не требуется стационарного лечения, работы анестезиологов, реаниматологов и реабилитации - существенно сокращаются все расходы.

Как я уже отметил, в Южной Корее, Китае и Японии, где лечение проводится на передовой FEP-BY02, стоимость лечения варьируется от $50 тыс. до $150 тыс. на 1 пациента. Здесь все лечение обходится в $ 3-5 тыс. в зависимости от стадии и размеров опухолей, распространенности и сложности нахождения метастазов.

В год на одном аппарате можно пролечить 750-900 пациентов. А если поставить несколько аппаратов, хотя бы по одному в каждый регион, то можно сократить количество больных на несколько тысяч. Однако надо учитывать, что это однозначно даст толчок к развитию медицинского туризма в Казахстане.

- Нурлан Жангалиевич, а как Вы пришли к работе в этом направлении?

- Я начинал карьеру с педиатра, дошел до руководящих должностей. Но потом мой отец заболел раком. Это произошло в 2006 году, когда впервые у отца обнаружились признаки, его экстренно прооперировали, но пошли метастазы. В поисках способов излечения отца, я изучил передовые технологии, узнал о HIFU-терапии.

Но прежде, чем закупить аппарат поехал в Пекин изучил все, ознакомился с клиниками, их лечением. Времени было мало, и я понимал, что пока государство сможет закупить аппарат, я потеряю отца. По приезду из Пекина я обратился в Минздрав РК, сделал презентацию аппарата и там мне сказали, что если есть возможность быстрее завезти аппарат и если смогу доказать его эффективность, то государство будет закупать. Я понимал, что вначале должен был взять все риски на себя и доказать государству, что это эффективно и жизненно необходимо. Далее мне сказали, что, если на протяжении трех лет покажу результаты, то будет создана рабочая группа по внедрению HIFU- терапии, где будут все главные онкологи для проверки системы на эффективность.

Так был создан частный центр, в котором я стал лечить больных, усовершенствовал методику и лечил дальше, отмечая, фиксируя результаты продолжительности жизни своих пациентов.

Мы получили заключения главных специалистов МЗ, больницы УПД, НИИ Онкологии и радиологии и других органов с получением положительных отзывов лечения граждан методом HIFU-терапии.

По приказу Министерства здравоохранения РК от 16 марта 2011 № 141 была создана рабочая группа по проверке эффективности установок по проведению HIFU -Терапии на базе АО ННМЦ, и ТОО «АЛАС». Рабочая группа все проверила. Вывод: данный метод - высокоэффективный, незаменимый, безопасный метод лечения онкологических больных и может использоваться в качестве дополнительного метода в комбинации с другими методами лечения онкологических больных.

По итогам проверки рабочая группа вынесла решение о создании HIFU- центров в каждом регионе, где будут выделяться квоты на лечение граждан.

Было принято Постановление Премьер-Министра, где HIFU-терапия включена в перечень медицинских услуг, по оказанию высокоспециализированной медицинской помощи от 2009 года. И входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, что позволяет в рамках Единой национальной системы здравоохранения всем медицинским организациям, занимающимся HIFU-терапией, независимо от формы собственности, участвовать в оказании медицинских услуг в рамках государственного заказа. Но пока таких центров в регионах нет.

- Почему в государственных учреждениях не используется данная передовая технология?

- К сожалению, большинство государственных систем здравоохранения мира работают по протоколу, и поэтому происходит так, что инновации мало поддерживаются.

Основную роль здесь сыграла бюрократическая машина, которая сильно затормозила процессы внедрения. Решение рабочей группы о создании HIFU-центров в каждом регионе вышло в 2012 году. Однако прошло вот уже 10 лет. Ничего так и не было создано. Более того, работа даже не была начата.

Я организовывал конференции и пытался сдвинуть дело с места и добиться распространения метода на весь Казахстан, а также получения квот на лечение соотечественников. Ведь по закону положено, чтобы казахстанцы получали лечение от рака за счет государства. Мы одна из немногих стран, где рак лечат бесплатно. Однако здесь речь идет об инновациях и большей эффективности. За эти годы можно было бы спасти тысячи жизней.

Тяжело доказывать, хотя эффективность уже давно доказана. Сейчас о методике не знают ни пациенты, которые могли бы быть уже пролечены, ни даже те, кто находятся сейчас на высоких должностях в Минздраве.

- А как, сейчас, развивается эта методика, и над чем Вы работаете в настоящее время?

- В прошлом году я стал генеральным советником Международного фонда Тембикеле Манделы по вопросам внедрения инноваций в сферу здравоохранения (Африка).

Фонд заинтересовался моей методикой, потому что у них в стране очень высокий процент заболеваемости раком. 20% населения Африки страдает от онкологических заболеваний. При этом 50% из них имеют летальный исход, «сгорают» меньше, чем за год.

В августе 2021 года был подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого предполагалось создание центров HIFU в Африке. В данный момент я активно работаю над созданием HIFU-центров в трех странах: Йоханесбурге, Мозамбике, Малави. Кроме того, подписан меморандум на создание HIFU-центров в ОАЭ и Индии.

Очень скоро мы начнем оказывать там первое лечение больных с раком груди, матки, и т.д.

Сейчас я работаю над методикой лечения других опухолей. У меня есть идеи и по лечению рака мозга, кожи, щитовидной железы, желудка, симптоматических гипертензий.

- Что нужно сделать, чтобы внедрить эту инициативу в Казахстане на уровне государства?

- В 2021 году мой метод лечения рака прошел все испытания на безопасность, эффективность. Получено разрешение Минздрава РК на ввоз, но уже нового аппарата, классом выше, где все лечение отображается в цветном виде, в формате 4G. Глубина отражения ультразвука контролируется до 16 см (как раз в этом новом аппарате, ранее было до 12).

Поскольку я занимаюсь этим давно и пользуюсь льготами от завода- производителя, разрешение на ввоз аппарата есть только пока у нас. Я мог бы оказать помощь в закупе оборудования в каждую область, получить значительные скидки и бесплатно обучить наших врачей и не отправлять их на дорогостоящее лечение за рубеж, не зависеть от зарубежных медицинских центров.

Но для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы этим занимались на уровне государства. При Минздраве есть научные центры, которые занимаются инновациями и сотни чиновников. Однако за все эти годы интереса к более продвинутой системе не было. Как я уже сказал, в Республиканском научном центре стоит HIFU - GS100, где ультразвук не контролируется, а стоимость его $7,5 млн.

Для HIFU - FEP-BY02 не нужны строительства онкоцентров с содержанием тысячного коллектива. Их можно устанавливать в поликлиниках, они могут надежно работать 24 часа в сутки. При этом, стоимость самого оборудования в три-пять раза дешевле всех имеющихся HIFU-систем, а по качеству и эффективности не имеют себе равных. Все затраты – вода 60 литров, свет и один врач УЗИ.

Имея 12-ти летний опыт лечения, показатель в 80% излечиваемости и увеличения продолжительности жизни, 30% из которых живут более 12-ти лет, я, как профессор, готов обучить врачей-специалистов работе с методикой на безвозмездной основе. У меня имеется научно-методическое пособие для практических врачей, где мною описан 12- летний опыт, все показания и противопоказания, которые защищены авторским правом, и я их готов предоставить.

Сейчас надеюсь на новый общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», который создан для решения проблем в сфере здравоохранения в том числе, создан для помощи народу. Верю, что туда будут приглашены специалисты, которые знают об инновациях не понаслышке. Думаю, что в поисках инноваций в лечение рака, специалисты придут к выводу, что чем делать сбор сотен тысяч долларов на лечение за рубежом, лучше лечить здесь.

Кроме того, Глава государства дал поручение о дебюрократизации госаппарата. И я надеюсь на то, что изменения будут.

Мое единственное желание, чтобы не только люди в Африке, ОАЭ и Индии пользовались этой методикой в лечении онкологии, но и в Казахстане она нашла широкое применение.

Казахстан мог бы стать первым в Евразийском пространстве и в области лечения детей с разными стадиями онкозаболеваний. Детей на этом аппарате можно лечить с раннего детства. При этом без операции радиационного облучения, химиотерапии, без применения наркоза и без боли, в обычной поликлинике. Это и есть инновации.

- Спасибо за интервью!