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Инновационное отделение открыли в больнице Астаны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Мая 2023, 14:10
Инновационное отделение открыли в больнице Астаны Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В многопрофильной городской больнице №2 впервые в Астане открыто отделение госпитальной фармации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

«Главная цель – цифровизация системы поставок препаратов пациентам, ведение персонифицированного учета лекарственных средств. Здесь количество выдаваемых лекарств отслеживается автоматически. В этом и уникальность отделения: экономия в расходе на медицинские препараты. Кроме этого, минимизируются риски некорректных назначений и лечения. По предварительным подсчетам, проект позволит экономить до 400 млн тг бюджета в год», - отметил руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов.

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Проект отделения госпитальной фармации практикуется во всем мире, и является одним из международных требований.

Сейчас по городу работают 9 стационаров, в дальнейшем планируется внедрить эту систему во всех многопрофильных больницах.

«Основная задача проекта – своевременное и качественное приготовление и расфасовка лекарственных средств по назначениям врачей, также их доставка в клинические и пара-клинические отделения медицинской организации.

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Клиническим фармакологом назначение каждому пациенту дается по таким параметрам, как возраст, вес, противопоказания, суточная доза и прочее. При реализации этого проекта немаловажную роль сыграла готовность информационной системы Акгюн, которая функционирует в нашей клинике», - сказал главный врач ГМБ №2 Нурбол Турсынбаев.

Руководитель больницы представил проект нового корпуса, который в будущем объединит два отдельно стоящих здания клиники и станет хабом приемного покоя. Именно здесь планируется открытие нового травматологического пункта для детей.

Также был представлен обновленный подход к пациентоориентированности - служба поддержки пациентов в шаговой доступности, внедрение электронной очереди, алгоритм плановой госпитализации пациентов. В скором будущем все желающие смогут видеть количество свободных койко-мест в онлайн-режиме, который будет доступен также на сайте клиники.

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