Инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней - исследование

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Инкубационный период нового коронавируса может длиться 24 дня, а не две недели, как считалось ранее. Такие результаты были получены в результате исследования, проведенного экспертной комиссией Госкомитета КНР по делам здравоохранения во главе с известным эпидемиологом Чжун Наньшанем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на медицинский сервер medRxiv.

Исследование затронуло более чем 1000 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией в 552 больницах в 31 административно-территориальной единице КНР в период с 1 по 29 января текущего года. Было установлено, что в среднем инкубационный период продолжается три дня, максимальный может достигать 24 дней.





При этом из 1099 больных только 1,18% пациентов имели непосредственный контакт с дикой природой, где, как предполагают исследователи, мог возникнуть вирус .





Почти треть из них побывали в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай), а 71,8% контактировали с кем-то, прибывшим из Уханя, эпицентра распространения эпидемии, что является еще одним доказательством передачи коронавируса от человека к человеку. Полученные результаты подтверждают сведения о том, что коронавирусом чаще всего заражаются от членов своих семей.





Исследование не исключает наличия «супер-распространителей», которые передают инфекцию в намного больших масштабах, чем большинство других людей. Такие пути передачи могли способствовать быстрому распространению нового коронавируса.





Китайские медики обнаружили, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем и через тактильные контакты, но и через фекалии.





При этом метод диагностики коронавируса может иметь дефекты, которые способны привести к тому, что большое количество инфицированных людей останется невыявленным, говорится в исследовательской работе.





Исследование также дало представление о том, с какой угрозой заражения сталкиваются медицинские работники. Коэффициент заболеваемости медперсонала новым коронавирусом среди 1099 пациентов составил 2,09%.





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в Женеве 11-12 февраля глобальный форум по исследованиям и инновациям с целью мобилизовать усилия на борьбу с коронавирусом.





На форуме соберутся ведущие ученые, представители здравоохранительных организаций и чиновники от медицины. В ходе дискуссий будут обсуждаться методы диагностики, профилактики и лечения вируса, а также разработка вакцин.

-0-