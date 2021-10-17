НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инклюзивный театр Qanattylar открыли в Нур-Султане. Об этом сообщил на своей странице в Instagram аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Стараемся оказывать всецелую поддержку нашим горожанам с особенными потребностями. При театре «Жастар» открыли инклюзивный театр «Qanattylar». Особенность инклюзивного театра состоит в том, чтобы социализировать людей с особенными потребностями, раскрыть их потенциал, предоставить возможность заниматься творчеством. В том числе, за счёт занятий также получать своего рода реабилитацию.

Таким образом, на сцене выступают люди, которые имеют определённые проблемы со зрением, слухом, речью, также люди, передвигающие на колясках. Особенные люди на базе театра занимаются сценическим искусством, хореографией, активно участвуют в культурных мероприятиях», - отметил Алтай Кульгинов.

По его словам, с предложением открыть подобный инклюзивный театр обратился Арнур Искаков, который сам не понаслышке знает о проблемах людей с ограниченными возможностями.

»Идею мы поддержали, после приступили к реализации. Для нас очень важно создавать условия для реабилитации и социализации наших особенных горожан.

По поручению Главы государства значительно расширили сеть реабилитационных центров, на первых этажах новых ЖК открываем социальные объекты (реабилитационные центры, медцентры), летом текущего года открыли детский сад для детей с нарушениями зрения (район Сарыарка, ул. Кенесары 9/1). Также совместно с Паралимпийским тренировочным центром построим спортивный комплекс для людей с особыми потребностями», - написал аким столицы.