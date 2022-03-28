Инклюзивный театр откроют в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау откроется инклюзивный театр, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Инклюзивный театр - это сценическое действо с участием людей с особенностями в развитии, как физическими, так и ментальными. Для нашего города и, в целом, для всего Казахстана это достаточное новое направление в социальной реабилитации. Инициаторам проекта выступил ОФ «Біз де адамбыз». А вообще идея о создании театра пришла после того, как мы провели опрос среди резидентов Фонда и пришли к выводу, что в Атырау очень ограничено число мест времяпрепровождения людей с ограниченными возможностями. Про районы в данном случае и говорить не стоит. А социализация людей с инвалидностью невозможна без создания соответствующих условий», - рассказала руководитель фонда «Біз де адамбыз» Гульназ Космурзиева.

По ее словам, в рамках инклюзивного театра начнут свою работу 4 творческих кружка: по вокалу, танцам, актерскому мастерству и коррекционно-развивающей работе над речью. Ожидается, что до конца года артисты театра поставят две театральные постановки и организуют два творческих вечера.

Как отметила Гульназ Космурзиева, в будущем рассматривается амбициозная цель превратить инклюзивный театр в социальное предпринимательство, тем самым дав возможность участникам-артистам иметь стабильный заработок.