Инклюзивный театр: особенные люди будут выступать для столичной публики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд столичных объектов культуры пополняется новым театром. Роль настоящих артистов на себя примерят лица с особыми потребностями. В нашей стране впервые официально открывается инклюзивный театр. Сегодня в новом столичном театре «Қанаттылар» активно идут репетиции к открытию. Руководитель всей творческой группы Арнур Ыскаков рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» об истории создания театра и дальнейших планах.

«Инклюзивный театр «Қанаттылар» официально открылся в этом году в январе. Однако уже с 2018 года мы работали над основанием нашего культурного дома. Тогда в преддверии Дня столицы проводился международный фестиваль инклюзивных театров. На данный фестиваль приехали наши коллеги из России и Украины. Они уже давно выступали на сцене с большим коллективом. Увидев это, мы задумались: почему бы нам не основать такой же свой театр. Конечно, в некоторых регионах есть инклюзивные творческие группы, которые работают при организациях, в качестве кружков. Однако на республиканском уровне не было театра особенных людей. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это первый инклюзивный театр в Казахстане», - рассказал руководитель театра Арнур Ыскаков.

Инклюзивный театр «Қанаттылар» открылся при столичном театре «Жастар». Сейчас творческая команда активно готовится к торжественному открытию.

«С января мы отбирали артистов, проводили подготовку к спектаклям. Есть своя особенность в работе с людьми с особыми потребностями. Также хочу отметить, что они - не профессиональные артисты. Поэтому проводилась большая работа, чтобы они полностью открылись на сцене, оттачивали харизму, дикцию, речь, учили тому, как нужно выступать перед публикой. Считаю, очень важным и необходимым профессиональное образование. Поэтому планируем выстроить сотрудничество с творческими учебными организациями Алматы и столицы», - отметил он.

В особенном театре работают около 20 артистов. Из них 8 слабослышащих, 5 человек, передвигающихся на коляске, 3 слабовидящих и 2 человека с ДЦП. Также работает специалист сурдопереводчик.

«Мы не проводили особый отбор, кастинг. Самое главное – желание и навыки детей и взрослых. Также мы выбрали тех, кто раньше выступал на сцене. Что касается постановки, у нас было два выбора: подготовить самим спектакль или перевести на язык жестов. Премьерный спектакль театра решили одноименно назвать «Қанаттылар». Остались считанные часы до открытия нашего театра. Подготовка идет полным ходом. В дальнейшем в своих постановках будем затрагивать душевные жизненные темы, основанные на реальных ситуациях», - поделился руководитель театра.

В ходе беседы он также рассказал об особенностях работы с артистами.

«Конечно, изначально было нелегко. Каждый из них особенный, это ярко начало выражаться при подготовке. К примеру, кто-то из артистов плохо видит, а кто-то плохо слышит. В этом плане необходима отдельная работа с каждым. Иногда бывает, что артисты болеют. Еще одной возникшей проблемой стал транспорт. Вызывало сложность каждый день привозить и обратно развозить по домам артистов. Если хоть один человек не придет на репетиции, уже чувствуется в коллективе, потому что постановка спектакля – это командная работа. К большой радости, столичный акимат решил вопрос с транспортом», - отметил руководитель театра.

Ценитель искусства мечтает о том, чтобы такие театры распахнули двери по всей стране.

«По специальному заказу написали сценарий спектакля. Его автор – известная поэтесса, обладатель государственной премии Гульнар Салыкбай. Спектакль написан на основе жизненных ситуаций лиц с особыми потребностями. У нас непрофессиональные артисты, поэтому мы стараемся больше трудиться. Кто-то не слышит музыку, кто-то не улыбается, не смеется в тех местах, где это необходимо. Конечно, я не один справляюсь со всеми задачами. С помощью специалистов мы готовимся к премьере. Наряду с проявлением актерского мастерства, готовим сценическую одежду. Жанр нашего спектакля – лирика. Можно даже сказать, любовная история девушки по имени Малика. Хоть и представляем спектакль в лирическом жанре, основное содержание – судьба, история, жизнь человека», - отметил режиссер театра Нурфат Вахитов.

По словам режиссера, в дальнейшем планируются гастроли внутри страны и за рубежом.

«Являюсь солистом столичной академической филармонии. Работаю уже три года. В постановке я исполняю песню. Буду исполнять ретро песни о жизни и любви. Через свой образ хочу передать и раскрыть внутренний мир девушки. В начале года услышала о том, что открывается такой театр, очень обрадовалась. Всегда мечтала, чтобы был свой отдельный театральный уголок для особенных людей. Раньше мы посещали театр в качестве зрителя, а теперь сами будем выступать на сцене. Если в будущем мне предложат одну из ролей в постановке, с радостью приму такое предложение», - добавила артистка театра Алтыншаш Мукатаева.

Отметим, 15 октября в инклюзивном театре столичной публике представят одноименный спектакль «Канаттылар».







