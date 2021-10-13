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    14:56, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Инклюзивный спортивный центр начал работать в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде для людей с особыми потребностями оборудовали спортивно-оздоровительный центр. Для этого в спорткомплексе установили специальные оборудования. Взрослые и дети с инвалидностью могут заниматься там бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первое, что бросается в глаза, – удобный пандус. В спортивном комплексе всё оборудовано, исходя из потребностей людей с ограниченными возможностями. Лифт, поручни, специальные подъёмники, туалетные и душевые кабины с санитарными колясками.

    Помимо платных занятий различными видами спорта, есть возможность бесплатно заниматься детям и взрослым с инвалидностью. Не без помощи ОФ «Отзыв» открыта комната для ребят с ограниченными возможностями по здоровью. Тут есть необходимый инвентарь для развития, общения и обретения полезных навыков. Кроме того, особенные дети могут записаться в секции плавания, бокса, тхэквондо, вольной борьбы, ММА, стретчинга, кикбоксинга.

    Кикбоксинг для детей-аутистов преподаёт Александр Логинов, который прошёл специальное обучение по этому направлению.

    Созданы все условия для колясочников. В малом и большом бассейнах расстелены нескользящие дорожки, есть специальные механические «краны», которые помогают опустить человека в воду.

    В центре также открывают отделение адаптивного фитнеса.

    Совсем скоро распахнет свои двери реабилитационный зал для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Занятия на специальных тренажёрах будут проходить под руководством профессионалов. Один из инструкторов-реабилитологов центра – мастер спорта международного класса, чемпион Казахстана, чемпион Азии по параармрестлингу Никита Ермаков.

    В тренажёрном зале установят снаряды новейшего поколения Technogym, доступные людям с особыми потребностями.

    Что ещё немаловажно, все тренеры имеют квалификацию и право работать с людьми с инвалидностью.


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