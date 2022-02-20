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Инклюзивный кабинет открыли в мангистауском селе Бейнеу

20 Февраля 2022 20:02
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Инклюзивный кабинет открыли в мангистауском селе Бейнеу

БЕЙНЕУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области, в ясли-саду Куйкенской средней школы села Бейнеу, открылся новый инклюзивный кабинет. Для населенного пункта это значимое событие, поскольку развитию образовательного процесса здесь уделяется большое внимание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил руководитель районного отдела образования Шокан Жаулиев, это кабинет специальной методики обучения детей с особыми образовательными потребностями, т. е. детей с плохим показателем развития языка, с дефектами мышления. В настоящее время здесь работают специалисты со специальным образованием.

«В целом по району функционируют инклюзивные кабинеты в 3 средних школах, 7 детских садах. Это очень хороший показатель. В планах на ближайшее время оборудовать инклюзивные кабинеты во всех детских садах и школах», - рассказал Шокан Жаулиев.

Первый заместитель председателя районного филиала партии «Nur Otan» Туралы Жолышов, который также участвовал в церемонии открытия кабинета, подчеркнул, что в концепции развития образования до 2025 года и национальном проекте, инклюзивный кабинет является одним из важнейших вопросов развития общеобразовательного процесса.

Добавим, что инклюзивный кабинет был оборудован за счет спонсорских средств местного предпринимателя.

Напомним, в рамках проекта «К 30 летию Независимости – 30 мероприятий» в школе № 4 поселка Жетыбай и в школе «Каракудук» села Бостан Мангистауской области введены в эксплуатацию кабинеты для детей с особыми образовательными потребностями.


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#Образование   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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