Инклюзивный кабинет открыли в мангистауском селе Бейнеу

БЕЙНЕУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области, в ясли-саду Куйкенской средней школы села Бейнеу, открылся новый инклюзивный кабинет. Для населенного пункта это значимое событие, поскольку развитию образовательного процесса здесь уделяется большое внимание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил руководитель районного отдела образования Шокан Жаулиев, это кабинет специальной методики обучения детей с особыми образовательными потребностями, т. е. детей с плохим показателем развития языка, с дефектами мышления. В настоящее время здесь работают специалисты со специальным образованием.

«В целом по району функционируют инклюзивные кабинеты в 3 средних школах, 7 детских садах. Это очень хороший показатель. В планах на ближайшее время оборудовать инклюзивные кабинеты во всех детских садах и школах», - рассказал Шокан Жаулиев.

Первый заместитель председателя районного филиала партии «Nur Otan» Туралы Жолышов, который также участвовал в церемонии открытия кабинета, подчеркнул, что в концепции развития образования до 2025 года и национальном проекте, инклюзивный кабинет является одним из важнейших вопросов развития общеобразовательного процесса.

Добавим, что инклюзивный кабинет был оборудован за счет спонсорских средств местного предпринимателя.

Напомним, в рамках проекта «К 30 летию Независимости – 30 мероприятий» в школе № 4 поселка Жетыбай и в школе «Каракудук» села Бостан Мангистауской области введены в эксплуатацию кабинеты для детей с особыми образовательными потребностями.