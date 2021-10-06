Инклюзивные проекты в Карагандинской области: пандусы, реабилитация и инватакси

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области сделали ещё один шаг к созданию безбарьерной среды. В многоэтажках областного центра, где проживают инвалиды-колясочники, начали строить пандусы. Меценаты поддержали проект «50 пандусов для физических лиц», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима области.

Об этом сообщил внештатный советник акима Карагандинский области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев. Общественник рассказал, какие проблемы удалось решить совместными усилиями с руководством области.

- Приведу лишь один пример. Лица с инвалидностью первой группы при поездках на санаторно-курортное лечение обеспечиваются сопровождающими. Раньше они ездили за свой счёт. Теперь для них предусмотрены выплаты на дорожные расходы в размере 35 МРП. Данную модель мы планируем масштабировать во все районы и города региона, - отметил Нияз Сундиталиев.

В области наладили стабильную работу инватакси. Услуги перевозки людей с ограниченными возможностями предоставляются за счёт средств местных бюджетов в городах Караганда, Сатпаев, Сарань, Балхаш, Жезказган, Шахтинск, а также в Бухар-Жырауском, Абайском и Осакаровском районах. Всего в автопарках перевозчиков имеется 42 автомобиля, 23 из которых оборудованы специальными подъёмными устройствами.

Ещё одна задача – создание безбарьерной среды.

Автопарки приобрели автобусы, оборудованные пандусами. Увидеть их на маршруте можно с помощью мобильного приложения «Умный транспорт».

Для информированности людей с ограниченными возможностями запущены телеграм-чаты управлений образования, координации занятости и социальных программ, физической культуры и спорта, здравоохранения совместно с Департаментом комитета труда социальной защиты и миграции Карагандинской области. В режиме реального времени можно получить ответы на свои вопросы.

Людям с инвалидностью стало проще получить водительские права. Для них приём экзаменов по вождению и знанию теории организовали в спецЦОНе Караганды. Имеется оборудованный автомобиль с ручным управлением.

- Большие планы по развитию в области реабилитационных центров, коррекционных классов, спортивных площадок, кружков и секций для людей с инвалидностью, - добавил Нияз Сундиталиев.

В области пособия по инвалидности получают 67 тысяч человек. Во всех городах и районах работают внештатные советники акимов по вопросам людей с инвалидностью.