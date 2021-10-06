Инклюзивные проекты в Карагандинской области: пандусы, реабилитация и инватакси
Об этом сообщил внештатный советник акима Карагандинский области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев. Общественник рассказал, какие проблемы удалось решить совместными усилиями с руководством области.
- Приведу лишь один пример. Лица с инвалидностью первой группы при поездках на санаторно-курортное лечение обеспечиваются сопровождающими. Раньше они ездили за свой счёт. Теперь для них предусмотрены выплаты на дорожные расходы в размере 35 МРП. Данную модель мы планируем масштабировать во все районы и города региона, - отметил Нияз Сундиталиев.
В области наладили стабильную работу инватакси. Услуги перевозки людей с ограниченными возможностями предоставляются за счёт средств местных бюджетов в городах Караганда, Сатпаев, Сарань, Балхаш, Жезказган, Шахтинск, а также в Бухар-Жырауском, Абайском и Осакаровском районах. Всего в автопарках перевозчиков имеется 42 автомобиля, 23 из которых оборудованы специальными подъёмными устройствами.
Ещё одна задача – создание безбарьерной среды.
Автопарки приобрели автобусы, оборудованные пандусами. Увидеть их на маршруте можно с помощью мобильного приложения «Умный транспорт».
Для информированности людей с ограниченными возможностями запущены телеграм-чаты управлений образования, координации занятости и социальных программ, физической культуры и спорта, здравоохранения совместно с Департаментом комитета труда социальной защиты и миграции Карагандинской области. В режиме реального времени можно получить ответы на свои вопросы.
Людям с инвалидностью стало проще получить водительские права. Для них приём экзаменов по вождению и знанию теории организовали в спецЦОНе Караганды. Имеется оборудованный автомобиль с ручным управлением.
- Большие планы по развитию в области реабилитационных центров, коррекционных классов, спортивных площадок, кружков и секций для людей с инвалидностью, - добавил Нияз Сундиталиев.
В области пособия по инвалидности получают 67 тысяч человек. Во всех городах и районах работают внештатные советники акимов по вопросам людей с инвалидностью.